熊闖北海道鐵道遭列車撞 獵人：野熊不打算冬眠

日本野熊到處出沒，不少人開車也會撞上橫闖馬路的野熊。在北海道還有熊闖入鐵道，被列車追撞，足足延誤14個小時。另外有獵人發現，最近捕獲的野熊，都沒有脂肪儲備，似乎沒有打算冬眠。

日本獵人觀察到野熊脂肪儲備少，今年可能不打算冬眠。（圖／Shutterstock達志影像）

日本野熊出沒頻繁，造成各種交通事故與安全隱憂，引發社會關注。在秋田縣，熊與車輛相撞事故已達134起，為去年的6倍；北海道則發生野熊闖入鐵軌被撞事件，延誤列車14小時。更令人擔憂的是，獵人發現許多野熊缺乏冬眠所需的脂肪儲備，可能是因山上食物不足，導致熊隻下山覓食，福島縣已開始補助民眾砍伐院子中的柿子樹，以減少熊害發生。

廣告 廣告

日本各地野熊橫行的情況日益嚴重，不僅在道路上造成危險，也影響鐵路交通。秋田縣今年已發生134起熊車相撞事故，數量驚人地達到去年的6倍。有駕駛遇到熊隻闖入馬路時，緊急剎車並大聲驚呼，人熊雙方都受到驚嚇。面對這類突發狀況，專家提醒若不慎撞上野熊，切勿立即下車，因熊可能會攻擊人類。同時也建議駕駛避免為閃避野熊而猛打方向盤，而應盡量減速慢行，確保安全。

野熊與列車相撞的事件也時有發生。北海道本月就發生野熊闖入軌道被列車撞擊的事故，為等待人員獵捕這頭熊，司機員被迫在列車上等待長達14小時，導致後續32班列車受到影響，造成嚴重的交通延誤。更令人憂心的是，日本獵人近期發現原本應該準備冬眠的野熊體內竟完全沒有脂肪儲備。福島縣野生動物調查專家溝口俊夫解釋，野熊會下山覓食是因為牠們被柿子樹所吸引。溝口俊夫表示，山區可能有許多柿子樹，熊確實會前往這些地方吃柿子。

專家推測，野熊下山覓食的行為可能源於山上食物不足，加上近年來野熊已經習慣下山尋找食物的模式。為了應對這一情況，福島縣政府已開放民眾申請補助，鼓勵居民砍伐自家院子中的柿子樹，希望能避免野熊延遲冬眠成為常態，降低熊害發生的風險。

更多 TVBS 報導

野熊不只襲人還開始吃鹿！ 日本盛岡停車場又「熊出沒」

野熊闖岩手銀行遭麻醉活捉 岩手大學「熊出沒」停課

日本秋田野熊襲人1死3傷 輕井澤出動警犬嚇跑熊

兩隻熊出沒岩手小學附近 秋田又一婦人遭熊襲擊亡

