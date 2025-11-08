熊闖日新幹線車庫 棕熊追車「一拳打凹引擎蓋」
黑熊大軍入侵日本市區，如今連JR車站都有熊闖入！8日下午一頭小熊闖入山形新幹線位於新庄市的車庫，嚇得民眾驚逃，部分新幹線也因此停駛。另外北海道一處牧場，有員工開車巡視，沒想到突然被迎面而來的野生棕熊追殺，引擎蓋還被熊掌打凹，非常恐怖。
開車開到一半，一隻胖棕熊突然衝來，嚇得北海道這名牧場員工趕緊開車倒退嚕，真的嚇到快要腿軟，事後他分享照片，看到他的引擎蓋被熊打凹，還有利爪留下的刮痕，還好被抓的不是人，不然後果不堪設想。
但難不成熊熊也想來個藝術之旅嗎，秋田大村美術館前近日早晨拍到一隻黑熊悠哉逛大街，由於附近就是JR車站，遊客眾多一度引發恐慌，甚至在山形這家有250年歷史的福島屋溫泉旅館也有熊出沒，黑熊直接闖入旅館走廊，暴走抓壞紙門和木地板，就連屋內也一團糟。
溫泉旅館老闆笹木和夫：「冰箱全部被打開，總之就是很慘，之前也有看過熊，但這是第一次跑進旅館內。」
當時老闆和2名家人在旅館內，發現有熊就趕緊報警，跑到2樓避難，幸好當時冬季停業旅館內沒有客人，最後獵人出動開槍擊斃黑熊，結束這場驚魂。為了解決熊熊大軍帶來的國安危機，日本修法允許13日起，警察可持步槍殺熊，但可不是人人都願意大開殺戒，有動保人士呼籲要以回歸棲息地取代獵殺。
岩手縣盛岡市長內館茂：「針對市中心熊出沒，用吹箭來捕獲，也是一種有效的方式。」
岩手勝岡當地認為，在市中心開槍太危險，因此決定採取吹箭麻醉，並計畫培育大量吹箭麻醉師，但這不僅得熟練還有執照，短時間內無法速成。
曾遭熊襲男子湊谷圭司：「牠一直在我耳邊吼吼，那野獸可怕的咆嘯聲，那時候牠嘴巴就在我耳邊，太可怕了。」
而2年前曾被黑熊狂襲，耳朵背後全身傷的秋田老翁則主張要獵殺，因為他認為不能讓熊以為人很軟弱，應該冷酷無情予以回擊。
