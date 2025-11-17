熊闖日本秋田大型商場 顧客被迫停止用餐去避難

（中央社東京17日綜合外電報導）日本秋田縣能代市市區的大型商場「永旺能代店」，昨天發生有熊闖入的事件，所幸無人受傷，且熊已經被撲殺。店內業者回憶，當時氣氛變得緊張，且不得不疏散正在用餐的顧客。

「讀賣新聞」今天報導，上述商場3樓的一名61歲餐飲業者表示，當時接獲消息時，「店內氣氛變得緊張，對於得打斷顧客用餐，感到不好意思，但優先考量安全的情況下，決定先引導顧客去避難」。

秋田縣能代警察署表示，當天上午11時20分左右，接獲永旺能代店的員工通報「有熊闖入店內」。

一隻體長約80公分的熊，當時在販售家具的區域逗留，員工等人因此決定用隔板封鎖該區。相關人員用吹箭麻醉這隻熊過後，接著在熊闖入店內後2小時，射殺這隻熊。

當時，這間大賣場的員工與警察共10幾人，也在1樓出入口與停車場引導顧客疏散，接著於中午左右，確認顧客已全數避難完畢。

受到這起事件影響，永旺能代店當天暫停營業一天；附近知名景點「舊料亭金勇」也因此決定從當天中午過後，暫停開放遊客參觀園內的庭園。

另外，昨天也有人發現一名女性長者死在秋田縣鹿角市花輪地區一處田地，且頭部與右手受傷。鹿角警察署研判，她可能被熊攻擊，正在調查死因與身分。

共同社報導，日本政府環境省今天公布，日本全國10月份，包含受傷案例在內，共有88人因熊而受害，較9月份的39人大增，且創下過去5年同期新高。其中10月份受害案例最多的地區為秋田縣37人。

另外，環境省也統計，今年4月到10月，總計196人因熊受害。同段時間，各地受害人數最多的區域為秋田縣56人，接著為岩手縣34人、福島縣20人、長野縣15人。

另外，根據環境省公布的資料，今年4月至今天，日本各地經過判定被熊攻擊而死亡的人數，總共13人。（編譯：楊惟敬）1141117