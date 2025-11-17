熊闖日本秋田大賣場一陣驚恐 逗留2小時遭吹箭麻醉再撲殺

日本秋田縣能代市區的大賣場「永旺能代店」，昨天中午營業時間有熊闖入賣場，立即廣播停止顧客用餐並引導避難，業者還立即隔開特定區域，疏散賣場內的顧客，熊闖入大賣場後2小時被撲殺，所幸無人受傷。

日本秋田縣各地都張貼「熊出沒」的警告標誌。 （AFP／Getty Images）

日本秋田縣警察總部派出警車前往秋田市執行滅熊任務。（AFP／Getty Images）

另外，秋田縣鹿角市花輪地區，有人發現一名女性長者倒在一處田地，且頭部與右手受傷。秋田縣鹿角警察署研判，她可能被熊攻擊，正在調查死因與身分。

秋田縣能代警察署表示，昨天（16日）上午11時20分左右，接獲永旺能代店的員工稱「有熊闖入店內」。這隻熊當時在販售家具的區域逗留，員工等人因此決定用隔板封鎖該區。相關人員用吹箭麻醉這隻熊之後，在熊闖入店內後2小時射殺這隻熊。

日本《讀賣新聞》今天報導，大賣場「永旺能代店」3樓的一名61歲的餐飲業者，回憶接獲消息之際的緊張氣氛指出，當時聽到賣場廣播「對於得中斷顧客用餐，感到不好意思，但是優先考量安全，所以先引導顧客去避難」。

當時，這間大賣場的員工與警察共10幾人，在一樓的出入口與停車場引導顧客疏散，並在中午左右，確認顧客已經全員避難。

受到這起事件影響，永旺能代店當天暫停營業一天；附近知名景點「舊料亭金勇」也因此決定從中午過後，暫停開放遊客參觀園內的庭園。