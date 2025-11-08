熊闖日本JR車站車庫 山形新幹線部分區間停駛

（中央社東京8日綜合外電報導）日本山形縣新庄市的JR新庄站，今天有人發現有一隻熊在新幹線的車庫逗留，這起事件也使山形新幹線與地方鐵路部分區間的列車停駛。警方表示，這隻熊下午已被捕獲。

共同社報導，東日本旅客鐵道公司（JR東日本公司）的員工今天下午2時15分左右，報警稱有熊進入JR新庄站的區域內，且在車庫內逗留。

山形放送（YBC）報導，根據日本警方與JR東日本公司指出，這隻熊體長約50公分，研判是幼熊。

新庄警察署表示，目前未傳出人員受傷的消息。

山形電視台（TUY）報導，相關人員今天下午4時已使用箱型捕獸籠，捕獲這隻熊。（編譯：楊惟敬）1141108