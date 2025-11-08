熊闖民宅釀13死！日本警察廳急下令：可用步槍射殺

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

受到氣候變遷與人口減少影響，今年日本「熊害」特別嚴重。熊頻繁闖入住宅區，截至目前已發生超過100起攻擊事件，造成13人喪命。為保障居民安全，日本警察廳已允許防暴警察在必要時使用步槍射殺，並設置陷阱防範；部分地區則考慮以麻醉吹箭取代實彈，岩手縣盛岡市正評估將此作為優先方案。

受到氣候變遷與人口減少影響，今年日本「熊害」特別嚴重。（示意圖/unsplash）

《路透社》報導指出，每年10至11月是熊隻攻擊的高峰期，因為牠們正積極覓食以儲備冬眠能量。近幾週，部分學校在發現熊隻於校園周邊出沒後被迫暫時停課。兩年前曾遭熊襲的秋田縣居民港屋慶司（Keiji Minatoya）回憶，當時他打開車庫，與一隻黑熊四目相對，驚慌逃跑時仍遭攻擊。他指出，隨著當地人口老化與減少，大量空屋成為熊的藏身處。

日媒報導也引述兵庫縣森林動物研究中心研究部長、獸醫橫山真弓（Yokoyama Mayumi）教授分析，今年黑熊出沒頻繁的主因，與各地在「族群數量管理策略」上的差異有關。以兵庫縣為首的西日本地區，十多年前即推動「廣域個體數量管理」政策，將黑熊族群嚴格控制在約800隻的「人熊共存」平衡水準。

該制度強調通報與快速應變：一旦發現黑熊進入人類生活區域，相關單位會立即驅趕或進行「移除」（包括捕獲與撲殺），避免黑熊習慣於人造環境，從源頭降低風險。橫山教授指出，相較於西日本的積極控管，東北與北部地區缺乏類似機制，使黑熊數量持續增加、活動範圍擴大，成為今年日本出現「前所未有熊害」的關鍵原因。

