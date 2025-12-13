熊霓同框父遭酸「活不久」！火大反擊：你很可悲

娛樂中心／吳宜庭報導



啦啦隊女神熊霓一向以陽光形象與親切個性深受粉絲喜愛，而她與父親之間緊密的父女情，更是外界公認的溫馨典範。熊爸經常在社群平台分享與女兒或全家出遊的生活點滴，從合照到旅遊紀錄，都洋溢著幸福氛圍，讓不少網友直呼羨慕。對熊霓而言，爸爸是她一路成長的重要支柱，父女之間彼此扶持、感情深厚。





樂天女孩熊霓同框爸爸遭酸「父母活不久」！親上火線開嗆：你很可悲

有網友惡意在熊爸貼文下留言，「父母面相感覺活不久」。（圖／翻攝自熊霓IG）

然而，這樣單純美好的家庭互動，卻意外引來網友的惡意攻擊。近日，熊爸在Threads分享和女兒共進晚餐，開心表示「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」。但卻有人在熊爸的社群留言區留下不堪入目的言論，不僅詛咒壽命，甚至以「父母面相感覺活不久」等字眼進行人身攻擊，還惡意暗示不雅關係、扭曲父女互動，內容令人咋舌。這些毫無根據的揣測與羞辱，不僅傷害當事人，也讓許多支持熊霓的粉絲感到憤怒。

樂天女孩熊霓同框爸爸遭酸「父母活不久」！親上火線開嗆：你很可悲

熊霓火大開嗆，「世界上有你這種人真的很可悲」。（圖／翻攝自熊霓Threads）

面對這些離譜言論，熊霓終於忍無可忍，親自出面反擊。她在留言區直接回嗆對方「世界上有你這種人真的很可悲」，並截圖公開該名網友的發言，怒斥「看到這種真的直接火大」、「你這輩子也只能當鍵盤俠」，展現捍衛家人的強硬態度。雖然該惡意留言隨後被刪除，但熊霓的行動已清楚表明立場，也獲得大批粉絲力挺。





