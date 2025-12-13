熊霓火大開嗆酸民！挨酸「父母面相活不久」氣炸：你很可悲

（記者洪承恩／綜合報導）中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，向來以陽光形象與親切個性圈粉無數，她與父親感情深厚的互動，也常被粉絲視為溫馨代表。不料，近日一則針對她家人的惡意留言，卻踩到熊霓的底線，讓她罕見在社群平台正面開嗆酸民，引發網友熱議。

熊霓的爸爸平時就愛在IG、Threads分享家庭日常，不論是出遊合照或吃飯紀錄，字裡行間滿是對女兒的驕傲。日前，他貼出一家人共進燒肉晚餐的照片，開心寫下「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」，原本只是單純分享幸福時刻，卻意外引來不堪入目的留言。

圖／酸民留言「父母面相感覺活不久」，熊霓火大開嗆。（翻攝熊霓IG）

有網友竟在留言區詛咒熊霓父母壽命，甚至用「父母面相感覺活不久」等字眼進行人身攻擊，還惡意影射父女關係，內容扭曲又低俗，讓不少粉絲看了相當傻眼，也紛紛留言替熊霓一家抱不平。

面對這樣的攻擊，熊霓不再選擇隱忍，親自出面反擊。她直接在留言區回嗆對方「世界上有你這種人真的很可悲」，並截圖公開該名網友的發言，怒斥看到這種言論「真的直接火大」，更狠酸對方「這輩子也只能當鍵盤俠」，態度相當強硬。

雖然該名酸民事後刪除留言，但相關截圖早已在社群流傳。熊霓的反擊行動，也獲得大批網友與粉絲力挺，認為她是在合理捍衛家人。事件曝光後，不少人感嘆，網路匿名環境下的惡意言論越來越失控，也再次掀起對網路霸凌與言語界線的討論。

