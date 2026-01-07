熊霓瘦到「上圍縮水」重買內衣！剪30公分長髮：回頭率變高

熊霓變瘦加上剪去長髮，整個人都不一樣了。（樂天桃猿提供）

「樂天女孩」熊霓剪去30公分長髮、換上搶眼紅色短髮，以及近期瘦身有成，成為討論話題。身材火辣的她被問到瘦身後「上圍是否縮水」？她笑說：「其實真的有瘦到，內衣幾乎全部重買」。

談到減肥心得，熊霓坦言過去嘗試不少不健康的方法，如今以健康為主、注重飲食的方式，「前陣子工作比較忙，一天大概只吃一到兩餐，久了胃口慢慢變小，現在就維持每餐七分飽」。

瘦身後最有感的是工作服尺寸的變化，「年初亮片服都是照當時身材改的，穿起來剛剛好，結果下半年再穿，現場直接嚇到，整件衣服要別一整排別針，連其他女孩都傻眼，一直問我是不是拿錯別人的衣服。」 至於一口氣剪掉30公分長髮會不會捨不得？熊霓笑說，距離上一次剪短髮已經是10年前，「因為工作造型常常需要染燙，髮質真的受損不少，髮型師一直說我很適合短髮，加上最近瘦了，臉看起來更小，剪了會很不一樣，我就想說『那就試試看吧！』」一刀下去，瞬間不見。

她坦言，剪髮當下沒有捨不得的感覺，反而覺得輕盈不少，「就當作新年新氣象，幫自己做個大改造。」沒想到意外收穫滿滿，她開心分享：「剪完短髮後，回頭率真的變高了！」更有粉絲留言大讚：「看起來超煥然一新，好像又重新追了一位新的樂天女孩。」

熊霓今年跨年都是在工作中與粉絲一起迎接新年，當天需要趕場，她還特地把熊爸拉來幫忙，擔任「經紀人兼司機」，父女同心相當溫馨。回顧去年最開心的事，熊霓毫不猶豫地說：「樂天總冠軍！真的超級開心，還能跟大家一起遊行，太難忘了。」她也許下新年新希望：「希望大家都能健健康康，也希望自己在事業上能有更多突破。」

