「熊鷹-尋 閃現長空的白羽」特展 31日開展
【記者卓羽榛臺北報導】由臺北市動物保護處於今年持續委託台灣猛禽研究會經營管理「草山猛禽中心」，現特舉辦「熊鷹-尋 閃現長空的白羽」特展，將於114年10月31日下午1時開放民眾免費參觀，展期至明年3月1日，時間為每週二至週六上午11時至下午5時。民眾可把握展期，前往認識臺灣一級保育類動物「熊鷹」的精彩生活，及瞭解猛禽保育與救傷工作對生態保護的重要性。
北市動保處表示，動保處於111年委託台灣猛禽研究會經營管理及活化位於陽明山舊美軍宿舍的用途，特別結合猛禽研究、救傷與教育推廣三大面向成了具有生態教育的「草山猛禽中心」。台灣猛禽研究會更利用中心的空間，長期協助動保處救獲的猛禽訓練，近3年統計已協助臺北市救傷猛禽246隻。今年研究會規劃了「熊鷹-尋 閃現長空的白羽」特展，透過展現國內保育團體及專家學者多年來對熊鷹生態的研究、拍攝與保育紀錄，提高市民對野生動物的關注，及認識棲地，與熊鷹族群動態對生態系統的重要性。
北市動保處補充，民眾在臺北市發現傷病野生動物，可立即通報1959動物保護專線或「臺北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務，更有配合各類野生動物救傷的專業團隊。完善動物救援工作，更多特展活動資訊請詳「台灣猛禽研究會」粉絲專頁，更多野生動物救傷相關資訊請至臺北市動物保護處官網查詢。
