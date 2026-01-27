「熊」恐怖！台灣黑熊闖工寮 翻找覓食全被錄

今年元旦開始到現在，林保署嘉義分署統計已經接獲9件台灣黑熊侵擾通報。（圖／東森新聞）





今年元旦開始到現在，林保署嘉義分署統計已經接獲9件台灣黑熊侵擾通報，黑熊甚至會直接打開工寮冰箱，翻找覓食。現在保育科工人已經在熊熊經常出沒點安裝誘捕籠，避免發生人熊之戰。

熊出沒注意！這不是在講卡通名稱，而是真的有隻不到成年人身高的黑熊，闖入工寮亂跑，左看看右看看，最後居然直接上桌，因為兩隻前肢撐在桌面上，黑熊只能用嘴叼一叼、翻一翻，看桌上有沒有好吃的，咬起馬克杯，還不斷查看四周，超級仔細，不放過任何角落。

廣告 廣告

黑熊已經不是第一次闖空門，林業保育署嘉義分署從今年元旦開始，統計到26日截止，已經接獲9件台灣黑熊侵擾通報。根據了解，前幾隻黑熊還會直接打開工寮冰箱門覓食，民眾將冰箱上鎖，牠們還惱羞成怒直接推倒。

為了避免這些不速之客，一而再再而三擅闖，保育科工人已經前往熊熊出沒處，安裝誘捕籠，也放了龍眼蜜、香蕉等等來引誘，希望能阻止熊熊入侵，以免到時只能讓人喊聲熊恐怖。

更多東森新聞報導

書法入年味 嘉市警辦新春揮毫結合防詐宣導

嘉義媽摸兒下體6秒 法官認「不是猥褻」原因曝光

嘉義爸噁喊「小老婆」侵犯2個女兒：去外面找很貴

