《熔爐》翻版！南韓長照機構「所有女性」遭院長性侵 無一倖免

仁川一家常照機構院長遭爆性侵19名身障女子，恐成南韓史上最大規模的身障性侵案。示意圖／鄒保祥攝

南韓仁川一家長照機構日前遭爆多達19名身障者長期遭院長性侵，報導指出，雖然一部分身障人士無法以言語表達施暴過程，不過仍能清楚指畫出事發地點及施暴行為，對此首爾地方警察廳已根據《性暴力處罰法》以強姦及性侵殘疾人士等罪名立案，目前仍在進行調查，若該案件獲司法機構確認，將成南韓史上最大規模身障機構性侵案。

根據《Nate新聞》、《中央日報》等媒體報導，18日仁川市江華郡長照機構遭爆共有19名女性疑似長期遭到院長性侵，調查小組根據受害者透過遊戲、繪畫、攝影等方式判斷虐待的程度，發現院長曾向一名40多歲女子稱「摸我」、「我們再來一次」，日夜進行言語及肢體性騷擾，更掀起女子衣服、將女子手放在院長生殖器官，更威脅女子道「就算你告訴爸爸媽媽，我也不會帶你走」，犯罪地點則包括房間、沙發和機構2樓的咖啡廳。

調查小組發現，受害19名女性年齡約30至60歲，當中13人沒有父母或兄弟姊妹，她們居住在機構5年到16年不等，因此視院長如同家人，其中一名女性還原施暴當下，更稱「『爸爸』把手伸進我的褲子裡」，親密稱呼震驚社會人士。

然而，警方自去年3月接獲報案後，已於同年9月向該機構進行了搜查與查封，目前首爾地方警察廳已根據《性暴力處罰法》強姦和性侵殘疾人等罪名立案，目前仍在調查中，不過若案件獲司法機關確認，將成為南韓史上最大規模的身障性侵案。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



