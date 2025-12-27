熟人引薦黃金代購竟是「養套殺」！台中五口命案揭投資詐騙黑暗面

2025年7月，台中豐原發生一起震驚社會的五口命案。警方會同里長破門而入時，發現經營軍用品店的王姓夫妻及三名子女已全無氣息。現場留下的四封遺書，揭開了一家五口面臨巨大財務壓力的絕望真相。警方深入調查發現，這一切的悲劇源頭，竟是一起由熟人牽線的「黃金投資詐騙案」。

投資詐騙猖獗。（圖／TVBS）

從信任到深淵：熟人介紹的「養套殺」陷阱

調查指出，王家受騙的起點是經由熟識朋友介紹「黃金代購」。對方聲稱只需刷信用卡購買金條，即可獲得高額手續費回饋，詐騙集團初期甚至幫忙代繳卡費，營造出穩賺不賠的「套利空間」。王家在建立信任後，將信用卡交給對方，信用額度更一路擴增至150萬元，月領3萬元的誘惑讓他們落入陷阱，甚至簽下本票、向地下錢莊借貸。

投資詐騙猖獗。（圖／TVBS）

當詐騙主謀帳戶被列為警示戶後，王家的帳戶也遭連帶凍結。此時詐騙集團反過來指控王家「違約」，要求支付500萬元天價賠償。走投無路的王家被迫抵押房產向錢莊借款，每月須支付高達8萬元的利息。短短不到一週，數百萬積蓄化為烏有，最終導致無法挽回的悲劇。

投資詐騙案件量暴增 刑事局：114年詐損已近400億

根據刑事局統計，國內投資詐騙案自110年起連年暴增，四年內成長近8.8倍，財損金額更是增加超過16倍。光是114年1月至10月，全台假投資詐騙案件就高達25,483件，累積詐損金額達398億7,294萬元。

警示：假名人與AI影音成為新型詐騙工具

刑事局提醒，目前常見的詐騙手法包含：

1. 社群假廣告：宣稱合法代操、穩賺不賠。

2. 假專員與假平台：營造專業形象，虛構獲利假象誘使加碼。

3. AI生成影像：利用名人、主播或企業家的公開影像進行變造，吸引民眾加入投資群組。

警方強調，面對「穩賺不賠」的誘惑應保持高度懷疑。防詐意識必須成為日常習慣，才能避免類似悲劇再度發生。

