熟到不像選舉！陳其邁錄音助陣 張以理宣傳車被誤會是垃圾車

▲還以為是清潔車廣播！陳其邁錄音力挺張以理，聲音登上電台與宣傳車。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】左營楠梓街頭近日出現熟悉的聲音，不少民眾第一時間還以為是清潔車廣播經過，仔細一聽才發現，竟是高雄市長陳其邁為子弟兵、左營楠梓市議員參選人張以理錄製的宣傳音檔，左楠唯一，透過電台廣告與宣傳車在街頭巷尾播放，市長親自錄音錄影助陣，熟悉嗓音一響起民眾秒回頭，引發熱烈討論。

張以理表示，日前特別邀請陳其邁市長為宣傳內容親自獻聲。陳其邁以一貫溫暖、具有辨識度的嗓音，錄下支持與推薦的內容，沒想到播放後效果十足，許多民眾聽到聲音立刻轉頭尋找來源，還笑說「真的太像清潔車廣播，害我以為垃圾車來了」。

廣告 廣告

這段有趣的插曲，也讓宣傳音檔意外更具記憶點。張以理指出，市長的聲音對高雄市民來說非常熟悉，透過電台與宣傳車反覆播放，不僅提高辨識度，也讓更多民眾在日常生活中自然聽見訊息。

張以理感謝陳其邁市長在繁忙市政之餘仍撥空協助錄製，這不只是形式上的支持，更是一份對年輕世代參與公共事務的鼓勵。他也表示，未來會持續用更多貼近生活的方式與民眾互動，讓選舉宣傳不只是口號，而是融入大家的日常。（圖╱張以理競選辦公室提供）