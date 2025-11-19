熟女為養家下海脫衣陪酒 法官判緩刑

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子與林姓會計在市區開設卡拉OK小吃店，找來林、黃2女作陪。4人為多賺一點錢，養年邁的母親及未成年子女，林、黃2女選擇脫衣陪酒賺取小費。基隆警方今年6月18日晚間，喬裝酒客前往消費，蒐證兩人脫衣事證，將4人移送法辦。法官審理後，判處吳男、林姓會計有期徒刑4月、林、黃2女則處拘役30日，均緩刑2年。

警方前往蒐證時，包廂內共有4名小姐陪酒，酒酣耳熱之際，年過半百的林、黃2女，竟褪去上衣露出胸部與偽裝成酒客的警員互動，當場人贓俱獲。

據悉，黃、林2女均為中國籍，其中黃女嫁來我國之後，已經歸化，雖年紀稍長，但因身材、面貌保養得宜，在包廂內昏暗的燈光下，看起來年僅3、40歲。

警方當場將林姓女會計及兩名脫衣陪酒小姐帶回偵訊，並通知吳姓負責人到案說明。警詢後，依涉犯妨害風化罪，將4人送辦。檢察官偵訊後，依法提起公訴。

法官審理時，4人一度不願坦承犯行，但最終仍承認有脫衣陪酒情形，其中吳、林兩名店內負責人，均有老母親需要照顧；而陪酒的林、黃二女都有未成年子女需要扶養，4人家境不佳。

法官認為，吳、林2人無視法令，媒介、留容女子公然猥褻攬客，而林、黃2女竟脫衣陪酒危害秩序與善良風俗，均不可取；考量4人並無前科紀錄及其家境狀況，判處吳、林2人有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，並支付國庫5萬元。黃、林2人則判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，並支付國庫1萬元。

