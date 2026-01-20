熟女臉悶痛、流濃痰 醫警告：症狀拖逾3個月恐需手術

冷氣團接連報到，氣溫驟降加上空氣乾冷，耳鼻喉科門診的患者顯著增加。恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟示警，若民眾發現鼻塞、黃綠色濃鼻涕、嗅覺降低或鼻涕倒流等情形反覆發生，且持續超過三個月未癒，極可能已演變成「慢性鼻竇炎」。

出現5症狀要注意

郭哲麟醫師分享，一名38歲女患者長期飽受鼻涕倒流、慢性咳嗽及濃痰之苦，每逢感冒，眼窩內側與臉部便會劇烈脹痛，嚴重干擾工作與生活品質。經內視鏡與電腦斷層檢查，確診為雙側慢性鼻竇炎。

雖然該患者曾嘗試鼻噴劑與口服藥物治療數週，但效果不彰且反覆發作。最終在醫師建議下進行鼻竇內視鏡手術，術後配合規律回診與鼻腔沖洗，不僅去除了鼻腔內的腐敗異味，臉部悶痛、呼吸困難也隨之改善。

手術也有導航 3D立體定位精準如開車GPS

郭哲麟說明，當藥物治療無法改善慢性鼻竇炎，或是患者合併有鼻息肉、鼻部解剖結構異常時，手術便成為治療選項。不同於傳統手術主要依賴醫師經驗與空間感來對照電腦斷層影像，現代醫療已導入「3D立體導航系統」。

該技術在術前將患者的斷層掃描影像進行3D重組，手術中則能即時追蹤器械位置，並同步對應影像資料。這如同開車使用導航系統，讓醫師能精確掌握手術方向與深度，大幅提升操作精準度。

鼻竇緊鄰眼腦禁區 導航輔助避風險

鼻竇手術具有一定風險，郭哲麟指出，由於鼻竇構造複雜，且與眼睛、腦部及重要神經血管僅有「一牆之隔」，部分區域距離甚至僅數毫米。若手術方向稍有誤差，後果不堪設想。

透過3D導航輔助，醫師能即時確認器械與周邊重要器官的相對位置，有效降低迷航或誤判風險，減少術中出血及神經損傷。此技術特別適用於復發性鼻竇炎、結構已改變的二次手術患者，以及鼻淚管、顱底病灶等高難度手術。

郭哲麟提醒，慢性鼻竇炎日常生活保養很重要。（圖／恩主公醫院提供）

醫曝日常保養防復發關鍵

儘管手術技術進步，郭哲麟強調，並非所有患者皆需動刀，治療策略仍須視症狀嚴重度與藥物反應而定。輕症者可透過口服藥、鼻噴劑及鼻腔沖洗改善。

郭哲麟提醒，日常保養是預防復發的關鍵，除了定期清潔鼻腔、打掃環境以減少塵蟎與黴菌外，民眾應避免抽菸及二手菸。菸害會破壞鼻腔黏膜的纖毛功能，導致濃鼻涕難以排出，增加鼻竇炎發生與復發的機率。