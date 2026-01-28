熟女載回住處誤解「性暗示」 少男硬上判刑1年8月

台東地方法院。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕一名甫滿18歲、正值血氣方剛的少年高男，被熟女友人深夜載回她的住處休息，竟將女性友人的照顧誤解為「性暗示」，在她房內不顧掙扎，強行跨越法律紅線，被台東地方法院依強制性交罪判刑，但法官也考量他剛成年，對性事不免有錯誤期待，因此將法定最低刑期3年，酌減判處1年8月有期徒刑。

案發當時，高男剛跨過成年門檻不久，這名「初長成」的少男由熟識的姐姐輩友人搭載，於凌晨1點返回熟女租屋處休息。在寧靜的深夜與私密空間交織下，高男以為對方的體貼接送是對自己情有獨鍾，內心產生了嚴重的「錯誤期待」，當高男伸手撫摸對方的私密部位時，熟女姐姐立即拍開他的手並嚴正制止。不料，這份拒絕反而讓被慾望衝昏頭的高男更加失控，他無視對方的哀求與掙扎，強行壓制雙手施暴得逞。

法官在判決中指出，強制性交罪之法定最低刑度是有期徒刑3年，但審酌被告案發時甫年滿18歲未久，行事難免思慮未周，更易因一時衝動而誤事，且考量案發前其係於深夜經女搭載至前開租屋處，不免有錯誤期待，則被告本件雖係不顧女抗拒猶予強制性交，主觀惡性仍非得與純逞己獸慾者相提並論，加以其自始坦承犯行，也與女方和解成立，整體情節非重大不赦，因此特別引用刑法第59條「情堪憫恕」將刑期由最低3年減至1年8月。

高男原再向法官爭取判緩刑機會，但他先前另涉詐欺案件擔任車手被判刑10月確定，導致法律上無法給予緩刑機會，所以雖獲得輕判，仍必須進入監獄，為他那場「以為姐姐可以」的荒唐誤會，付出入獄服刑的代價。

