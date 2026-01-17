熟女頂替男友酒駕「移車也照辦」 警一測傻眼：0.80喝得比他還兇

郭姓男子酒後載著陳姓女友在大安區發生擦撞，警方到場，陳女頂替郭男並移車，結果兩人酒測值都超標被依法送辦。（翻攝畫面）

台北市一名郭姓男子酒後開車載陳姓女友回家，行經大安區與其他車輛發生擦撞，警方到場，郭男推說是女友開車，陳女也配合男友說詞，並按警方要求將車移到路旁停放。警方一查才發現兩人都是酒駕，依公共危險及頂替罪嫌移送。但陳女供稱，她是應警方要求才開車，法官審理則認為，被告喝酒明知可以拒絕開車，卻為了掩飾男友照做，因此仍判有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年。

這起案件發生在去年6月，年約40歲的郭姓男子和年齡相仿的陳姓女友在信義區酒吧喝酒後，由陳男開車載著陳女返家，途中行經仁愛路要上建國南路高架匝道時，與其他車輛發生擦撞。

大安分局警方獲報到場處理，肇事的郭男推說是女友開車，陳女也供稱她是駕駛，警方目測郭男有喝酒，但陳女沒有酒容，要求陳女將自車客先開到路旁，避免影響車流，陳女也照做。

豈料，被撞的駕駛指認郭男才是駕駛，警方調閱行車紀錄器，發現確實是郭男開車，同時對兩人酒測，結果郭男酒測值0.77毫克，陳女更高，酒測值為0.80亳克，因此將兩人都移送法辦。

其中陳女的部分，經台北地院審理，她會酒駕主張是應警方要求才照辦，並非是自己開車上路，但法官認為，陳女明知自己喝酒，其實可以選擇拒絕，卻為了掩飾男友而開車，因此，一審依公共危險罪及頂替罪判處她有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年。至於郭男涉公共危險罪的案件，目前仍由法院審理中。

