熟客做案? 北市早餐店鐵門窗被撬開 損失近5千

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

早餐店被人闖空門！今天（21日）凌晨，在台北市中山區的一間早餐店，遭到宵小入侵，老闆來開門做生意時，發現鐵門被撬開，整個歪掉，放在店裡的錢也不翼而飛，損失近五千元，急得立刻報警，但因為店裡沒有裝監視器，現在警方還在調閱可疑人士，持續調查中。

一早，路口的三角窗，最熱鬧的黃金地段，本該人潮絡繹不絕的早餐店，卻拉下鐵門、暫停營業，因為他們被闖空門。

民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時嫌犯就是趁著凌晨，早餐店店休的時候，撬開鐵門進去裡面行竊，現在店家也貼上了，臨時停業的公告。」

遭竊早餐店老闆：「挺誇張的（心情）很不好啊，但也這樣啦沒辦法啊，畢竟還是發生了嘛，他就把那個鐵（門）都撬開進來，就很像知道錢在哪個裡面。」

撬鎖事件發生在21號凌晨，台北市中山區松江路上的早餐店，前一天店家下午三點收拾完，鎖上鐵門後離開，沒想到隔天凌晨4點半來開門時，卻發現鐵門整個歪掉，放在店裡的錢也不翼而飛，損失4960元，急忙報警。





遭竊早餐店老闆：「（平常店裡）不會放（錢），像我們的這些小店，現金不可能放在抽屜呀，因為不保險，但就忘記啦沒辦法，唉小本生意嘛，這些錢也是蠻多的。」

店家無奈表示，一來開店看到錢不見，心情大受影響，也決定休息一天好好沉澱，後續也會加裝監視器自保，但究竟是臨時起意行竊，還是熟客做案，警方都還要持續調查釐清。

