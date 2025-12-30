熟客行兇！新宿女店長「胸背重4刀」 35歲中國男逃速食店落網

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本東京新宿區昨（29）日發生一起街頭砍人案，一名30多歲美容店女店長在JR高田馬場站附近遭一名35歲中國籍男子持刀猛刺，身中4刀。經警視廳追查，在案發當日深夜逮捕該名兇嫌；經初步調查，雙方曾疑似因按摩消費產生糾紛，因此讓兇嫌埋下殺機。

一名30多歲美容店女店長在JR高田馬場站附近遭一名35歲中國籍男子持刀猛刺，身中4刀。（圖／截自TBS NEWS DIG Powered by JNN）

據日本警方調查，案發於昨日中午12時許，30多歲美容女店長在新宿區高田馬場的一處公寓2樓遭到中國籍男子朱煜刺殺，造成女店長右胸、右腹身中4刀，所幸經送醫治療後並無生命危險。

經警視廳追查，朱男行兇後隨即搭計程車逃往JR新宿車站，接著轉乘JR總武線，一路逃回位於千葉市住家附近的JR幕張本鄉車站。最終，警方在千葉市美濱區一間速食店內，依殺人未遂罪逮捕朱男。

據悉，朱男自今年8月起，就曾多次光顧該美容院；卻有消息透露，雙方曾因朱男拒絕支付按摩診療費用，產生金錢糾紛。朱男被捕後，對於警方偵訊始終保持沉默，詳細案發細節仍待警方進一步調查釐清。

