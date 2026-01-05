熟悉的寶傑回來了／劉寶傑談委瑞內拉最新情況

劉寶傑分析逮捕馬杜洛行動背後的國際角力。（圖／東森新聞）





美國跨洲閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，將其押回美國受審，震驚國際社會。這場川普口中二戰後最偉大的軍事行動，後續審判及效應都引發各界高度關注，《關鍵時刻》前主持人劉寶傑今晚（5日）以嘉賓身分重磅回歸，詳細分析美國的行動與後續效應。

馬杜洛世紀審判：不只是司法案件

劉寶傑與《EBC東森世界日報》主播陳瑩一對一對談，探討這場驚天行動後的司法審判，劉寶傑認為，這個案子從頭到尾就不是單純司法問題，而是政治、軍事、外交高度交織的行動。

劉寶傑進一步指出，曾處理911後續重大訴訟、溫斯坦性侵民事案，過去15年就參與相關毒品走私調查的92歲資深聯邦法官海勒斯坦擔任主審；檢方來自美國「最強地檢署」紐約南區聯邦檢察官辦公室。從這就能看出，美國對外釋放一個訊號：「我們是有備而來，而且志在必得」。

畫面就是武器：一場心理戰與宣傳戰

劉寶傑認為，這場行動既是逮捕，也是宣傳戰。「你讓全世界看到，一個受中俄支持、過去嗆聲『你敢來抓我』的總統，被上銬、被押送、被換裝，這是在對中國與俄羅斯示警。

劉寶傑進一步分析，委內瑞拉擁有中國提供的最先進雷達，中國甚至宣稱能偵測隱形戰機，馬杜洛麾下也有與防美國斬首經驗最豐富的古巴保鑣，但美國依然如入無人之境逮捕馬杜洛，「中國與俄羅斯肯定『嚇死了』」。

