熟悉的寶傑回來了／美國逮捕馬杜洛 劉寶傑：中國嚇死了

美國跨洲閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，將其押回美國受審，震驚國際社會。這場川普口中二戰後最偉大的軍事行動，後續審判及效應都引發各界高度關注，《關鍵時刻》前主持人劉寶傑今晚（5日）以嘉賓身分重磅回歸，詳細分析美國的行動與後續效應。

劉寶傑在分析司法戰、輿論戰與觸及逮捕行動本身後，進一步探討美國在行動背後潛藏的軍事戰力，以及為何這次行動會深深撼動中國、俄羅斯，甚至影響中國對「2027攻台」的布局。

20基地零時差起飛：中俄嚇死了！

劉寶傑直言，中國與俄羅斯肯定「嚇死了」，尤其中國花費20多年建立的反介入／區域拒止（A2／AD）能力，為的就是阻止美軍介入台海戰爭，進而拿下台灣，但美國已經採取了一條嶄新的作戰路線，「現在美國告訴你：我不需要航母集結，也可以斬首。」

劉寶傑進一步分析，委內瑞拉擁有中國提供的最先進雷達，中國甚至宣稱能偵測隱形戰機，馬杜洛麾下也有與防美國斬首經驗最豐富的古巴保鑣，但美國依然如入無人之境逮捕馬杜洛。

劉寶傑強調，這次作戰最恐怖的地方在於「完全沒有（傳統作戰）的集結」。他分析，過去打仗要花費5個月集結，「但這一次，美軍從波多黎各、多明尼加到美國本土，150架飛機分屬4個單位，從相隔幾千公里的20個地點起飛，竟然能同時到達！」川普在海湖莊園吃飯下達命令，馬杜洛卻連躲進安全室的機會都沒有。

馬斯克星盾曝光！AI 判斷：誰開槍誰掩護

劉寶傑認為，美軍能長驅直入的祕密，就在太空司令部與伊隆·馬斯克的星盾（Starshield）計畫，展現了「全領域聯合作戰」的極致，海軍、空軍、太空軍、網路部隊全連線，第一線透過AI自主判斷戰況，不必事事等待後方戰情室下達命令，這種去中心化的打法，正是中國最恐懼的弱點，因為解放軍的指揮權高度集中，根本不敢下放，中國想複製美國這次的行動是「不可能的」。

台海新戰略：美軍絕不容許海峽變內海

劉寶傑點出，在川普的「2025國家安全戰略」這本聖經裡，當年日本大東亞共榮圈是以高雄為前進基地，因為台灣是整個亞洲的節點，往北看東北亞、往南看東南亞。如果台灣被中國拿走，台灣海峽將變成「中國內海」，這就像當年鄭芝龍管轄台海一樣，所有的船都要交稅。

美國現在展現的斬首能力，就是在告訴北京：「你的 A2／AD 火箭軍在全領域作戰面前，可能連發射的機會都沒有！」第一島鏈平時就分散部署、隨時可動，對中國而言，這是防不勝防。劉寶傑直言，這場委內瑞拉的閃電戰，就是給第一島鏈盟友最強的定心丸。

2027中國會打台灣嗎？

劉寶傑認為，在美國逮捕馬杜洛後，2027年可能是中國「最後的口頭期限」，人口紅利消失、科技受限、經濟拉開差距，美國已經把壓力全開。在這種情況下，真正全面開戰的風險，反而更高。

