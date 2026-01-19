熟悉的柯文哲回來了！前黨員揭藍白內鬥劇本

▲熟悉的柯文哲回來了！怒轟蔣萬安騙選票，前黨員揭藍白內鬥劇本。（圖／嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲18日宣稱，許多支持者是為了「把阿北救出來」，才出門投票，並對國民黨嗆聲「不要太高估自己的實力」。前黨員吳靜怡分析，這並非單純的情緒宣洩，而是提醒藍營若缺乏民眾黨協助，立法院運作與罷免壓力將接踵而來；提醒「國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了！」

近期在法案與政策攻防，柯文哲火力全開，不僅批評「營養午餐免費」是民粹政治，更直指台北市長蔣萬安的「生生喝牛奶」是在騙選票。吳靜怡指出，這種轉變源於藍白間權力不對等，從傅崐萁對柯文哲展現的權力傲慢，到國民黨在民眾黨推動代孕法案時的冷處理，讓柯文哲決定不再隱忍；表面上雖維持客氣，但在關鍵資源與政策支持上，已不再當細漢。

吳靜怡表示，嘉義市藍白合場面冷清，對照柯文哲的強硬發言，戳破了雙方合作的粉紅泡泡。她認為藍營地方組織不願配合，顯示出「有好處不分、有風險才找白營」的算計。未來在新北市與宜蘭縣的選舉佈局，將成為民眾黨是否自我降級為「小藍」的觀察指標；若柯文哲持續以「騙選票」等重話砲轟藍營，預示著藍白間的衝突將會比預期更早攤在陽光下。



