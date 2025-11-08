熟悉的臉悄然謝幕！從《唐伯虎》御醫到《九品芝麻官》仵作 資深港星凌漢低調辭世已5年

資深港星凌漢驚傳已於五年前離世，消息由演員陳勉良證實。（圖／翻攝自微博，下同）

曾在多部周星馳經典港片中留下深刻印象的資深港星凌漢，今（8）日驚傳早於5年前離世！這位資深綠葉演員演出超過200部作品，過去曾在電影《九品芝麻官》中飾演仵作，並在《唐伯虎點秋香》中扮演御醫，與周星馳對戲時一句「將軍令」成為影迷記憶深刻的經典橋段。如今傳出噩耗，讓不少喜愛他的觀眾深感震驚與哀悼。

凌漢在《唐伯虎點秋香》中飾演御醫，經典橋段至今仍令影迷印象深刻。

據香港媒體報導，與凌漢長年在無綫電視（TVB）合作的資深演員陳勉良證實消息，表示：「凌漢早就不在了，應該有五年吧，我是在化妝間聽到的消息。」他回憶兩人過去常在片場聊天，凌漢個性隨和、樂於助人，經常叮嚀後輩「做人不要太計較」，更不吝指導新演員，深受圈內敬重。

凌漢一生參演超過200部影視作品，堪稱「綠葉中的綠葉」。

凌漢出生於1950年代，早年曾在 邵氏電影公司 擔任編劇，後來轉為演員，成為眾多港片與電視劇中重要的配角演員。他在電影中飾演的角色雖非主角，卻往往為作品增添細節與味道。較為人所知的角色包括在電影 唐伯虎點秋香 中飾演御醫為主角把脈，以及在 九品芝麻官白面包青天 中扮演仵作。

1970年代起，凌漢加入香港多間電視台包括 佳藝電視、 麗的電視 及 無綫電視，長期活躍在劇集與電影中。據資料，演出作品遍及200多部，飾演的角色包括街坊、看更、外省人等。他擅於「一人分飾多角」，被圈內譽為「綠葉中的綠葉」。

凌漢近年逐漸淡出螢光幕，未料如今才被外界得知他已辭世多年，讓不少影迷不捨感嘆。雖然目前無相關官方機構公開確認凌漢的離世時間、原因或追悼活動，但圈內多位人士表示，這並非突然消息，而是早已「低調處理」。有影迷留言：「雖然只是配角，但每次看到他就覺得安心，他是那種你總能記得的臉。」

對於許多成長於70至80年代電影電視時期的觀眾來說，凌漢的角色雖然不常是主角，但承載了不少熟悉感與親切感。他的離去，不僅是個人結局，也象徵一個演藝時代的慢慢淡出。影迷與同行在知悉消息後，多表哀悼與感懷。

