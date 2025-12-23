熟悉空間成為創傷現場 職能治療提出三階段修復城市心理韌性

近日發生於臺北車站、中山站等日常公共空間的暴力事件，讓整座城市籠罩在不安之中。台灣社區精神復健發展協會理事李元暉指出，這類發生在「最熟悉場域」的孤狼式攻擊，造成的影響遠超過少數目擊者的心理創傷，而是對整體社會安全感的深層衝擊。

李元暉理事表示，創傷不只存在於記憶中，更會直接影響人們的日常生活。原本再自然不過的通勤、逛街或搭捷運，可能突然成為令人焦慮甚至想要逃避的任務。職能治療的核心，即是在理解創傷如何瓦解日常後，透過實際可行的方法，協助民眾一步步找回生活的節奏與安全感。

第一階段：穩定情緒，重建最基本的安全感

事件發生後的初期，許多民眾會出現過度警覺、心悸、對聲音與人群高度敏感等反應。李元暉建議，應先從身體層面安撫神經系統，幫助大腦回到「此刻是安全的」狀態。

例如，在通勤途中感到焦慮時，可運用簡單的「五感安心法」，刻意將注意力放回當下環境，透過視覺、觸覺、聽覺、嗅覺與味覺，協助情緒穩定。同時，也建議隨身攜帶能帶來安全感的小物，如壓力球、口香糖、降噪耳機或熟悉的氣味，作為自我安撫的工具。

此外，李元暉也呼籲，公共運輸單位在事件相關車站進行短期的「安心化環境調整」，包含聲音、燈光與視覺氛圍的改善，透過細節傳遞「這個空間正在被好好照顧」的訊息。

第二階段：協助民眾逐步回到日常生活

隨著時間推移，部分民眾可能開始出現迴避搭捷運或人潮密集場所的行為。專家指出，逃避雖是自然反應，但若持續，反而會讓生活範圍越來越受限。

職能治療透過「分級活動」的方式，將「搭捷運」這件事拆解成可控制的小步驟，讓民眾在安全感中逐步重返日常。例如，先只是走到車站外，再慢慢進站、短時間停留，最後才恢復原有的通勤模式。

針對不同族群，也可提供相應支持，包括協助家長用孩子能理解的方式談論事件，或為上班族提供壓力調適與專注力策略，降低創傷對工作與家庭生活的影響。

第三階段：從個人修復走向城市療癒

長期來看，李元暉認為，創傷修復不應只停留在個人層次，而需要透過「集體參與」重建意義感。透過公共藝術、紀念活動或社區共創行動，讓市民以實際行動，重新賦予受創空間正向的記憶。

同時，李元暉更呼籲政府與相關單位，將「創傷知情設計」納入未來公共空間與捷運設計考量，例如更清楚的動線標示、自然採光、友善且可暫時安靜下來的角落，從環境層面提升整座城市的心理韌性。

透過集體職能，促進社會正義與賦權

城市的療癒，並非遺忘傷痛，而是讓人們在安全與支持中，重新回到生活。職能治療師的角色，正可以重新建立社會連結與歸屬感，陪伴市民從恐懼中，慢慢走回日常，讓每一位市民都能安心地使用公共空間，持續參與城市生活。



李元暉 職能治療師

現職:

中華民國兒童健康聯盟監事

社區精神復健發展學會理事

澎湖縣老人及身心障礙者關懷協會執行長

學歷:

東吳法律專業碩士班畢業

台大職能治療系畢業

經歷:

義守大學職能治療學系講師

職能治療師全聯會理事

營養師全聯會顧問



