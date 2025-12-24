熟男健康隱憂！他頻尿竟已癌細胞骨轉移 醫揭攝護腺癌防治重點

攝護腺癌早期多無症狀，50歲以上男性應定期做PSA血液檢查與肛門指診，若有家族史可提前至45歲開始篩檢。施書瑜攝



80歲李爺爺近期頻尿，以為只是年紀增長，檢查後卻確診為攝護腺癌，且已骨轉移，疼痛影響生活。醫師提醒，攝護腺癌早期多無症狀，50歲以上男性應定期做PSA血液檢查與肛門指診，若有家族史可提前至45歲開始篩檢，並留意頻尿、排尿困難及骨骼疼痛等警訊，早期發現是提高治療效果、維持生活品質的關鍵。

高雄榮總外科副部主任林子平指出，攝護腺癌早期多無明顯症狀，經常被誤認為攝護腺肥大。統計顯示，約3成男性患者在確診時已屬晚期，癌細胞多轉移至骨骼，引發劇痛或病理性骨折，晚期治療以荷爾蒙阻斷為主，但部分患者會進展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」，5年存活率僅約15%。

高雄榮總核子醫學科主任諶鴻遠表示，「療診合一（Theranostics）」是結合診斷與治療的精準醫療模式，先以PSMA正子攝影定位癌細胞，再使用放射性同位素精準「轟炸」癌細胞。射程短、火力集中，可減少周邊組織傷害，臨床研究顯示，這種療法可降低疾病惡化風險約六成、整體死亡風險約四成，同時有效緩解骨轉移疼痛，讓晚期患者仍能維持生活品質。

林子平提醒，50歲以上男性應定期接受PSA血液檢查與肛門指診；若有家族史，建議提早至45歲開始篩檢，日常生活中，若出現頻尿、排尿困難、骨骼疼痛等異常，應及早就醫檢查，早期發現仍是提升治療效果與改善生活品質的關鍵。

