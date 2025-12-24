熟男反覆高燒找嘸原因 竟三尖瓣重度逆流引「全身血球減少」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

反覆高燒，千萬要小心！63歲的林先生去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，卻始終找不到原因，最後在住院的心臟超音波檢查中，才發現罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了一公分大的贅生物（細菌感染的病灶），確診為感染性心內膜炎，同時造成脾臟腫大，全身性血球減少。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師楊凱文表示，林先生是輾轉求助台北慈濟醫院感染科，抽血檢查顯示白血球、血小板及血紅素低下，必須輸血，但血液及骨髓等相關檢查均找不到病因，僅電腦斷層意外發現脾臟腫大與腹水，住院檢查才揪出禍首。

廣告 廣告

楊凱文說，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流，功能上與左心房和左心室之間的二尖瓣類似。造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風溼性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致三尖瓣逆流。

一旦三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等。

楊凱文表示，脾臟是造血器官，若因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少，發生如林先生一般的情況。所幸林先生經更換人工生物瓣膜，同步清除感染病灶，手術出院後，門診經過一段時間的追蹤，血球數值明顯回升，感染也治療完全，順利恢復健康。

三尖瓣逆流並不少見，楊凱文提醒，國外統計指出，有高達70%至80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1%至2%。大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往會忽略其嚴重性，待出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。

楊凱文說，三尖瓣逆流大多可以用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，就會需要手術，但臨床案例不多。民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能。

照片來源：台北慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

好消息！北捷重傷患出加護病房了 衛福部：狀況穩定好轉中

280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗

【文章轉載請註明出處】