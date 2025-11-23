熟男如何不顯老？ 醫曝顧好「一數值」能逆轉老化時鐘 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一般人都想逆齡、越活越年輕，但多數男性卻是越來越顯疲態，究竟為什麼？新陳代謝暨減重專科醫師周建安解答，答案與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關，如果能夠掌握健康飲食與運動，穩定睪固酮，就能保持活力，且跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。

周建安指出，該項研究整合中國、美國、英國的四個大型健康資料庫，分析超過1萬7000名男性血液檢測數據，以「生物學年齡」（身體機能的實際年齡）作為指標，結果顯示，在美國與中國的三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值下降0.01至0.078年。

此外，英國研究團隊在針對同一批男性，追蹤了約4年後再次測量也發現，睪固酮提升幅度最高的前25%男性，老化加速值平均下降0.12年。周建安說，顯示睪固酮顧得好，身體老化時鐘就能變慢，甚至有機會「逆轉」，反之，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快。

周建安表示，睪固酮下降並非只有年齡造成。現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會讓身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又會與肥胖和胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。

周建安建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從以下三個方向開始：

1、控糖與體重管理：減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。

2、規律運動：特別是重量或阻力訓練，每週2至3次即可促進睪固酮自然分泌。

3、充足睡眠與減壓：維持每晚7至8小時睡眠能降低皮質醇濃度。

周建安提醒，睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康的核心。若長期出現疲勞、情緒低落、肌肉流失或體脂上升等狀況，應尋求醫師與營養師協助，進行胰島素阻抗與荷爾蒙檢測，並規劃個人化飲食與減重策略，讓身體在安全狀態下恢復活力，才能真正越活越年輕。

