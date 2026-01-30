熟男更年期困擾 吃壯陽藥不如看醫生

醫師李聖偉表示，男性指數出現荷爾蒙下降，可透過健保針劑、鼻噴劑及皮膚塗抹凝膠等治療。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

一名約50歲的男性發現越來越無法「重振雄風」，靠著吃壯陽藥維持夫妻和諧；抽血檢查發現男性指數出現荷爾蒙下降，透過吃藥、打針劑，不到半年重現男性雄風。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉指出，隨著年齡增長，男性體內睪固酮逐漸下降。男性約從40歲起睾丸功能開始衰退，平均以每年1～2%的速度減少，若低於標準值可能導致「男性更年期」發生。

李聖偉表示，男性更年期常見的2大症狀，包括性慾降低與勃起硬度不如以往，也可能伴隨容易疲倦、精神不濟、活力下降，甚至身高變矮等狀況。根據統計，台灣45歲的中年男性有2成左右出現男性荷爾蒙偏低情形。

廣告 廣告

李聖偉建議，民眾可先透過「男性更年期評估表」進行初步自我檢測。根據聖路易大學老化男人睪固酮低下問卷，症狀包括性慾降低、活力下降、體力下降、感覺身高變矮、生活變得比較沒樂趣、容易覺得悲傷或沮喪、勃起較不堅挺、運動能力變差、晚餐後容易打瞌睡、工作表現不佳。若發現有相關症狀，醫師會安排抽血檢驗，確認睾固酮濃度是否偏低（<3.5ng/ml），診斷是否進入男性更年期。

在治療方面，部分男性可先透過生活型態調整改善，包括增加重訓運動強度，或補充鋅等營養素；若需更直接的治療，目前也有健保針劑、鼻噴劑及皮膚塗抹凝膠等多種補充方式。至於多久才能恢復男性雄風？需視個人狀況。治療過程中醫師也會定期安排追蹤抽血，以確保安全性。

李聖偉提醒，並非每個人都適合補充男性荷爾蒙，有攝護腺癌或血液黏稠度過高等的患者需特別謹慎；服用荷爾蒙藥物會降低精蟲的數量和活動力，有打算繼續生育的男性也不建議使用。

若補充荷爾蒙效果不理想，可再評估是否為血管或其他因素所致；目前也可透過低能量體外震波等方式，協助改善局部血流與功能。