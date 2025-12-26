熟男耶誕夜激情「解鎖新姿勢」 下體啪一聲！腫成深紫色茄子

廖男當下因疼痛感不明顯，誤以為只是單純拉傷，沒想到隔天起床發現腫成「紫茄子」。（pexels提供）

耶誕佳節氣氛佳，不少情侶會選擇在此時「激戰」慶祝，但台中的1名58歲廖姓男子卻因此發生憾事。他在耶誕夜當晚與女友嘗試「女上男下」新姿勢，卻在酒精催化下的激戰中，突然聽到私密處傳來「啪」的一聲清脆聲響，原先的勃起狀態隨即消失。廖男當下因疼痛感不明顯，誤以為只是單純拉傷，沒想到隔天起床發現下體明顯腫脹，顏色甚至轉為深紫，外觀看起來就像一根「紫茄子」，嚇得他趕緊前往醫院求助。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑收治後診斷，確認這正是俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂。邱主任解釋，陰莖內部其實沒有骨頭，所謂的骨折是指包覆在海綿體外層、負責維持硬度的「白膜」發生撕裂。

由於陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，將白膜撐得極薄，此時若受到突然的彎折、強力撞擊或角度偏移，就可能造成破裂。這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的「女上男下」體位最為常見。

醫師特別強調，陰莖白膜破裂通常伴隨突如其來的聲響、立即消退的勃起狀態，以及快速產生的腫脹與瘀血。雖然部分患者初期疼痛感不明顯，但若因此選擇觀察而延誤了24小時的黃金治療期，出血與纖維化情況會加劇，極可能造成陰莖彎曲或永久性的勃起功能障礙。

針對廖男狀況，醫療團隊立即安排修補手術，先處理外部包皮以完整暴露受傷部位，接著精確找出白膜破裂的位置與出血點，並將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合，確保止血並恢復結構完整性。所幸廖男在受傷後不到一天就接受治療，術後恢復良好，保住了未來的性福。

邱鴻傑最後提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，在勃起狀態下承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但臨床上年輕人玩過頭的案例也不少。他呼籲親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間若感覺姿勢不自然或出現任何疼痛，應立即停止。若不幸出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉等徵兆，務必儘速就醫檢查，千萬別因為害羞而錯過黃金治療時間。

