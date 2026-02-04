熟男農地遭刺傷 看似無害「小傷口」竟害全身痙攣緊急送醫 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

身上有任何傷口都不能大意！台南一名南50多歲男子，在農地工作時就不小心遭刺傷，由於當下查看傷口並不大，不以為意繼續工作，沒想到後續竟出現身體僵硬、嘴巴難張開，痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人被緊急送醫，最後確診為破傷風，及時治療才化解致命危機。醫師提醒，過年大掃除萬一不小心造成傷口，都要格外留意。

小傷口也可能釀成大危機，奇美醫院院長林宏榮身為外傷科醫師，強調破傷風是民眾外傷時常見的感染症，但已經少見到連臨床醫師都有可能看不懂、看不出來。儘管大多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，但保護力會隨時間下降，一旦遇到深層傷口，通常都會建議補打疫苗。

根據疾管署監測資料顯示，國內2025年共累計有3例破傷風本土病例，而今年1月中旬已經出現今年首例。

林宏榮說，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性之肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。平均3至21天會發病，又以14天左右最為常見。

林宏榮表示，破傷風典型症狀如牙關緊閉、似笑非笑，碰一下就全身痙攣，常被誤認為是中邪，不少人發病看醫師時，早已不記得曾有過傷口的事，甚至身上傷口好到看不見了，尤其老人跟小孩講不清楚，醫師常忽略關聯性，所以目前常規處置只要看到傷口就建議補打疫苗。

林宏榮說，國內一度因為沒有本土藥廠投入生產疫苗，只能由國家緊急專案進口，導致臨床醫師只能使用免疫球蛋白應急，所幸目前已經有國內藥廠接手，讓醫護人員無後顧之憂。

新北市健保診所協會理事長施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，但保護力約十年，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升，建議民眾若處於高汙染性環境，如掉到泥水裡、騎車跌倒、受到穿刺傷或割傷（如生鏽鐵片）等有傷口感染風險者，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

