熟睡男遭殘忍縱火！18歲學生「點燃紙張丟進車廂」…他全身燒傷跌落月台

受害者全身著火跌落月台。圖／翻攝自X

美國紐約市近日發生一起縱火事件，一名18歲大學生不知何故，突然在地鐵列車上縱火燒傷一名熟睡男子，至今仍處於命危狀態。消息曝光後震驚全美，若該學生罪名成立，至少面臨7年徒刑，全案仍待調查釐清。

18歲大學生放火燒熟睡男！他全身燃燒摔落月台

根據ABC News、Mirror等外媒報導，這起事件要回顧到12月1日，現年18歲的希拉姆卡雷羅（Hiram Carrero）在進入曼哈頓34街賓州車站（Penn Station）的北向地鐵3號線列車車廂後，先是點燃了一張紙，隨後竟丟到獨自躺在車廂內睡覺的56歲的受害者身旁，結果火源直接點燃受害者的雙腿。卡雷羅犯案後，趁著列車門關閉前離開車廂、逃離現場，而受害者全身被火焰包覆，抵達下一站後更全身無力跌坐月台上。

廣告 廣告

警消獲報後立即趕往現場，為受害者滅火後將其送醫搶救，但受害者目前仍未脫離命危狀態。警方循線調查後，發現卡雷羅目前仍在就讀，目前與失能母親同住，犯案後隨即逃離地鐵，搭乘公車回家，並在3日晚間依企圖謀殺、縱火罪嫌將其逮捕；卡雷羅5日他在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

報導指出，原治安法官審理後，批准以電子監控方式讓卡雷羅居家軟禁，並接受心理健康評估與藥物檢測，經檢方上訴後，地方法官在聽證中推翻原裁定，認為卡雷羅罪行極其惡劣，改裁定將其羈押：「我無法理解，一名正在上學的18歲青年，為何會在凌晨3點外出放火燒人」。卡雷羅將於明（2026）年1月再度出庭答辯，若罪名成立，則至少面臨7年有期徒刑。



回到原文

更多鏡報報導

13歲少女被沒收手機…竟怒殺母親「割腕＋縱火」！警靠「遊戲畫面」揭真相

女性不能上學、墮胎非法…阿富汗母「重石砸女兒肚子」盼流產！她喝偏方險喪命

男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了