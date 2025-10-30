熟知黃國昌內外實情！詹凌瑀：自卑感重「當初被罷打擊巨大」...兒子與他講電話會顫抖

前夫李兆立曾是黃國昌2016當選汐止立委的首位辦公室主任，並身為前時代力量黨員的媒體人詹凌瑀今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》透露，因曾大力幫忙黃國昌競選與其近距離接觸過，加上聽聞其他時力黨員等有關黃的作為，得知眾多實情。對此資深媒體人周玉蔻列出多項訪談中談到的黃國昌時力內幕，以及個人家庭問題，內容相當精采。

周玉蔻表示，今早電台節目《新聞放鞭炮》專訪前時代力量黨員、長期近距離觀察黃國昌的媒體人詹凌瑀，談她所認識的黃國昌。

周玉蔻說，在公事方面，詹凌瑀提到：



1.當年說服家族親友幫忙黃國昌在汐止等地參選成功。黃國昌當選立委後，勞基法一例一休修法，發動夜宿總統府前，卻沒有支付員工助理加班費或補償休假，是她懷疑黃國昌說一套做一套的開始。



2.黃國昌擔任主席，主持開會很專斷獨裁、常不讓人講說，或很久不開會、不接受建言。比方地方廣設黨部，就是黃國昌的堅持，最後失敗告終，還財務拮据，害得秘書長到處募款。



3.黃國昌一進立法院就想做老大，最想要的官位是法務部長、金管會主委。黃國昌初入政壇的員工、身邊朋友全部換了一輪。



4.黃國昌一定會設法打破民眾黨不分區立委任期2年條款，企圖繼續留在立法院，用立法委員「保護傘」防護他所涉及的司法案件。就看柯文哲支持與否（黃有用狗仔跟監柯）。



周玉蔻說，在個人方面，詹凌瑀則透露：



1.黃國昌太太高翔家很有錢，跟他一起住在汐止，「有點委屈」。詹凌瑀去過汐止黃家，「他們家東西很多、很亂」。



2.黃國昌的兒子講到爸爸黄國昌時會發抖。媽嗎高翔曾向詹凌瑀解釋，那是因為黃國昌在家會跟兒子大聲講話⋯⋯咆哮。



3.黃國昌有自卑感，特別是對比岳家，不願提及自己父母，他的父母公開場合也很少露面。



4.禿頭？戴髮片？是事實。詹凌瑀說，黃國昌不肯面對自己的缺點。立委任內遭罷免衝擊，對他形成很大的挫折、影響，造成他之後人格扭曲的行事作風。

(圖片來源：周玉蔻臉書、新聞放鞭炮)

