熟稔中共灰色地帶侵擾與國際合作 宋承恩明就任海委會副主委

遠景基金會副執行長宋承恩。資料照。郭宏章攝



總統賴清德發布人事令，遠景基金會副執行長宋承恩將出任海委會副主委，並於明（2/2）日正式就任。海委會表示，宋承恩熟稔中共灰色地帶侵擾與長臂管轄，且擅長透過英語與國際社會溝通，盼借重他的專業，拓展國際合作，守護印太安全。

前海委會副主委黃向文於1月16日卸任，歸建大學教職，海委會去（2025）年底為她舉辦歡送餐會時，恰好遇上中共軍演，還引發爭議。如今新任海委會副主委人士出爐，宋承恩將於明日正式就任。

宋承恩原是遠景基金會副執行長，台灣大學與英國牛津大學法學碩士，海委會表示，他具有國際法與海洋法方面的專業，同時也具有實務歷練，在台灣遠洋漁業面臨轉型與擴大國際參與雙重挑戰的時節，他是談判團隊的一員，曾大力協助國家報告的撰寫，並在與各國際組織談判的第一線。

廣告 廣告

海委會指出，宋承恩擅長將複雜的法律議題，以台灣的觀點，撰寫過一系列的文章，涉及的範圍廣泛，包括國際組織參與、區域漁業情勢、台日漁業關係、南海仲裁、國際漁工保護、到台海中線、自衛權等防衛議題，乃至中共的影響力擴張、跨境鎮壓等國人保護議題。

海委會進一步指出，宋承恩在「長臂管轄」還未廣為人知時，已看到中共擴張刑事管轄的趨勢，「他處理議題帶有策略眼光，在「法律戰」還未被全面迎戰的時代，他已是戰鬥的法律人。」

海委會另指出，宋承恩具備接近母語人士的英語口語能力，經常接受國內與國際媒體的訪談，協助國際社會理解台灣問題；在遠景基金會任職時期，他有機會參與台灣與各國的智庫交流，對當前安全議題有全面與深入的理解，也熟悉中共灰色地帶侵擾、國際海纜安全保護的最新發展。

海委會強調，海洋安全就是台灣安全、台海安全是世界安全，主委管碧玲延請宋承恩加入海委會，主要是期待未來的宋副主委結合他的法律、談判、與國際合作的專業，襄助海委會拓展台灣的國際海洋治理交流與盟邦建構，持續創建和平永續的海洋環境。

更多太報報導

逾50人申請沒1人通過！緬甸政變5週年 在台緬人籲速審庇護專案

歐洲友台遇挑戰！智庫示警：「期望疲勞」恐讓這兩國變心

2檢察官赴中旅遊遭盤查 陸委會再揭：國安人員進入旅館