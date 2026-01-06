熟稔作戰狀況應處 克服挑戰達成任務

記者葉軒瑜／專訪

砲兵部隊肩負火力支援重任，須在各式氣候與地形條件下維持強大作戰效能，而夜間射擊更是部隊官兵驗證指揮程序及團隊合作的重要課目。58砲指部砲3營砲2連副連長吳中尉表示，此次任務對自身最大的考驗，在於指揮必須在有限光源條件下精準執行，為了克服黑暗環境帶來的不確定性，自己在任務前透過反覆熟悉各項指揮程序，並針對口令下達及無線電通聯加強練習與模擬各式狀況，讓官兵即使面對射擊時看不清彼此，也能依循肌肉記憶與既定標準流程完成任務。

吳副連長進一步指出，這次射擊過程中，曾發生短暫指揮通聯受阻的狀況，當下自己依平時模擬狀況進行處置，迅速切換備援手段，改以單兵戰鬥傳令維持指揮運作，同時對通信裝置下達搶修指示，讓部隊在受限條件下仍能完成射擊任務，更因此對自身平時付出的練習成果更有自信。

副排長張以鴻士官長則指出，自己所負責的連射擊指揮所是整體射擊運作的核心，平時必須在10秒內完成諸元接收與複式驗算，確保射擊任務在指定時間內完成，而面對緊湊的時間壓力，自身更仰賴平時反覆演練建立的熟練度，才能在有限時間內完成各項指揮作業。

砲2連副連長吳中尉。（記者葉軒瑜攝）

砲2連副排長張以鴻士官長。（記者葉軒瑜攝）