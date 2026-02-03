熟稔雷霆2000發揚火力 驗證作戰默契

記者葉軒瑜／專訪

陸軍43砲指部多管火箭連透過基地期末鑑測，不僅驗證部隊在戰術層面的運用與火力發揚流程，也在反覆訓練中強化裝備熟稔度與合作默契，將平時訓練成果具體轉化為戰力。排長鄭中尉表示，此次期末鑑測自身主要負責射擊流程的指揮與管制，確保射擊諸元與部署時序符合上級任務需求，並透過實戰化訓練，讓官兵能在接近作戰想定下熟悉射擊流程、火力部署與各項任務下達的意義，使排上全體同仁在鑑測中強化本職學能。

鄭中尉認為，鑑測過程對自身最大的挑戰，在於初期陣地選擇與佔領細節的判斷，包含彈藥裝填區配置、進出口規劃與車輛動線安排，皆須依準則要領審慎評估，以兼顧火力發揮與部隊存續能力，也因此在每項課目結束後，她均會帶領官兵實施課後研討，針對流程與執行細節進行修正與討論，並透過反覆操作，讓弟兄「用肌肉記住流程」，逐步熟稔操作與提升默契。

班長馬仰德上士則表示，官兵對於雷霆2000多管火箭砲車操作的熟稔度是穩定發揚火力的關鍵，實戰任務中必須在接獲命令後迅速完成射擊準備，並依任務需求選定適切彈藥，任何一項環節若不熟練，皆會影響射擊流程的速度與人員安全，而在平時訓練官兵時，他會特別要求反覆操作射擊裝備，並透過明確分工來建立彼此默契，讓各項操作成為直覺反應，方能在高強度的鑑測節奏下，穩定完成火力支援任務。

陸軍43砲指部火箭連排長鄭中尉。（記者葉軒瑜攝）

陸軍43砲指部火箭連班長馬仰德上士。（記者葉軒瑜攝）