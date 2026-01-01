熟練得令人心疼...《GTA5》麥可演員又被「假報警」已經和警察變成熟人了

遊戲角落合成 圖／《俠盜獵車手 V》；Twitch @nedluke

在《俠盜獵車手 5》（GTA5）中為主角「麥可」配音的演員 Ned Luke，多年來在家中實況時屢次成為惡意「假報警（Swatting）」的目標，發生次數已經多到他和員警都變熟了。

12 月 23 日，Ned Luke 與《碧血狂殺》配音員 Rob Wiethoff 一同實況遊玩《俠盜獵車手：線上模式》時再次遭到假報警。前來查訪的員警進屋後無奈表示：「你又被假報警了。」對此早已司空見慣的 Ned Luke 立刻中斷遊戲，向員警打招呼並祝賀聖誕快樂。

「假報警」事件常發生在知名實況主或創作者身上，不法人士透過取得個資，向警方謊報重大案件，迫使警力上門。由於美國警方對通報高度警戒，這類行為極具危險性，過去也曾導致傷亡事件。

Ned Luke 表示，他至少已遭遇 8 次假報警，也因此能冷靜應對，甚至能直接叫出員警的名字。2023 年 11 月感恩節期間，他曾表示當時已是第 6 次遭遇此事；同年 12 月 29 日，又發生第 7 次，甚至被迫離家接受盤查。

而在最近一次事件後，Luke 於 27 日在 Instagram 發文透露，至少已有一名涉嫌對他進行假報警的嫌犯即將面臨聯邦指控，並預計於 2026 年 1 月出庭受審。

