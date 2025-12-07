熟門熟路！嫌持利器入室行搶 充電線綁人得手6700元

新北市 / 綜合報導

新北市中和發生一起強盜案，一名楊姓嫌犯持利器闖入分租套房，以充電線綑綁被害人，行搶6700元得手，隨即去買毒品喪屍煙彈，警方獲報在1小時後逮到人。而嫌犯原本也是這裡的房客，因為繳不出租金被房東退租，就是看準一樓大門常常沒鎖，而且樓上的密碼鎖也還沒換，趁機闖入住了一晚，隔天離開前心生歹念犯案。

附近住戶說：「開門下來了。」穿紅色外套戴帽子的男子，從公寓走出來快步離開，手上疑似還拿著一包物品，神情看起來相當鎮定，但他剛剛才闖進民宅，犯下一起強盜案。

事發在新北市中和區水源路，位在寧靜巷道內的住宅區，卻發生驚悚強盜案，附近鄰居聽聞也很驚訝，附近住戶說：「就是以前的租客搬走了，又回來可能又吸毒，直接上去。」記者蔡銍湣說：「嫌犯被退租之後，還回到新北中和的出租套房，看準一樓大門沒鎖，讓他輕而易舉直接闖入。」

上樓之後到了四樓出租套房，嫌犯輕鬆突破密碼鎖，熟門熟路闖進屋內，因為他原本也是這裡的房客，繳不出租金被房東退租才剛搬離，3日晚間60歲楊姓嫌犯趁機進入，4日中午準備離開時，看到25歲的林姓女子，倒垃圾沒關房門，趁機闖入用充電線捆綁女子，控制對方行動，並搶走6700元，得手後還為被害人鬆綁，裝作若無其事聊天最後逃離公寓，去買了毒品喪屍煙彈。

新北市中和警分局中和所長陳則佑說：「臨時起意，持隨身攜帶的凶器，恐嚇被害人將財物交付。」楊姓嫌犯前科累累，這回再為了買毒犯下強盜案，警方立刻調閱監視器，在1個小時後逮到人，搶來的錢還沒花完，就被移送偵辦。

