熟門熟路！花蓮慣竊專挑無人店下手 大白天偷錢監視器全錄

花蓮萬榮部落一間雜貨店近期頻繁遭竊，收銀機內的現金經常莫名短少。店家在裝設監視器後，於15日上午成功揪出竊賊，是一名23歲的黃姓男子。這名慣犯專挑店內無人時行竊，熟門熟路地進入店內偷取現金，卻不知行竊過程全被新裝設的監視器清楚記錄。警方接獲報案後僅花兩小時即逮捕嫌犯，並查獲贓款。

男子看雜貨店內沒人，闖入行竊。（圖／TVBS）

花蓮萬榮部落內的這間雜貨店，店家婆婆先前就發現收銀機內的錢經常短少，懷疑有人偷竊但一直抓不到人。為了揪出竊賊，店家重新安裝了監視器。15日上午9點多，婆婆與兒子一同外出，請姪女幫忙看店。途中兒子先返家在客廳休息，聽到開門聲以為是姪女回來，出聲呼喊卻沒有人回應。察覺情況不對，兒子立即趕到櫃台查看，發現收銀機內的600元已經不翼而飛，於是趕緊調閱監視器畫面。影片中可見一名男子大搖大擺地走到雜貨店門口，發現店內沒人後，直接拉開玻璃門闖入。進入店內後，男子動作非常熟練，直接走向櫃台，不只將現金摸走，連抽屜裡的錢也不放過。離開時，他還不時四處張望，顯示這已不是他第一次行竊。雜貨店陳小姐表示，她曾聽說過類似案件，但沒想到真的會發生在自己家。她強調，竊賊在光天化日之下，直接到她家做這樣的行為，必須為此負責。

廣告 廣告

警方調查發現，這名23歲的黃姓男子平時遊手好閒、愛喝酒，靠打零工維生。雖然店家因先前就曾發生失竊而不敢多放現金，但仍被男子盯上。鳳林分局萬榮分駐所副所長張小慶表示，警方在兩小時內即鎖定及逮捕黃姓嫌疑人，並查獲贓款，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。黃姓男子是名慣犯，平常專挑沒有人的店家行竊，看準空檔伸手偷錢。這次他以為屋內沒人不會被發現，殊不知全被監視器拍得一清二楚，最終難逃法網。

更多 TVBS 報導

西門町驚見扒手集團？ 網友控皮夾被幹走：五個棒球帽圍我旁邊

獨／超商自助取貨櫃淪賊目標！19歲女「假名取貨」偷4次被逮

扯！10人組「廟會蟑螂」混進平安宴狂打包 廟方抓包

33歲美籍男沒錢花逗留桃機航站 偷超商、藥妝店遭逮

