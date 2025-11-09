熟食放冰箱也中標！「李斯特菌」釀6死 醫：低溫環境它最愛

熟食放在冰箱，也可能會感染李斯特菌。示意圖／Pixabay

最近美國發生了一個嚴重的李斯特菌群聚感染事件，不是生食也不是海鮮造成的，而是已經煮熟的義大利麵即食包，已經造成6人死亡。禾馨醫療蘇怡寧醫師就提醒，李斯特菌很會在低溫裡生存，濕濕滑滑的環境它更喜歡，所以那些放在冰箱裡的熟食，不是比較安全。

蘇怡寧醫師在臉書粉絲頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，美國這次的李斯特菌群聚感染事件，是已經煮熟的義大利麵，但是卻造成18個州共有27名確診個案，大部分都住院，目前至少6人死亡，其中還包含孕婦流產。美國疾病管制與預防中心正在持續追查產品批號來源，也持續擴大召回名單。

蘇怡寧說，很多人以為看起來髒的或是生鮮的食品才會有風險，其實並非如此，這次的事件就是一般家庭冰箱裡看起來很正常的冷藏熟食。

蘇怡寧解釋，李斯特菌不是那種只存在骯髒食物的細菌，相反的，它反而很會在低溫裡生存，濕濕滑滑的環境它更喜歡。所以那些放在冰箱裡的熟食不是比較安全，反而是李斯特菌最舒服的地方，那些看起來很乾淨、放在冰箱裡更安心的東西，其實更要小心。

尤其是孕婦、免疫力比較弱的人、年長者、新生兒（新生兒不是因為自己吃這些食物而是媽媽在懷孕時如果感染可以垂直傳給胎兒），都算是風險比較高的族群。

有人就問，那麼吃生魚片容易被李斯特菌感染嗎？蘇怡寧表示，生魚片被李斯特菌感染的機率沒有大家想像得那麼高，生魚片不是李斯特菌最主要的來源，真正更常見的反而是「熟食＋冰著＋放著」，真正要小心的是那些看起來已經煮過，但冰著、放著的食物。

蘇怡寧強調「冰箱不是殺菌器」，不要一直覺得只有生食可怕，其實有時候是熟食冷藏久了更麻煩，冰太久的熟食才更容易讓人忽略風險，所以冷藏熟食盡量在2、3天內吃完，不要囤著；加熱要真正加熱到煮滾，不是溫溫的那種，「冰箱只是延緩變壞，不能殺菌」。



