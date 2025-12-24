熟食比超商平價美味！ 日本迷你超市崛起引人氣

日本街頭最近開始出現一種迷你超市，經營規模跟便利超商差不多，但商品售價卻是跟賣場一樣便宜，吸引不少消費者上門。

位在東京中央區的這家迷你超市，是日本知名連鎖賣場近年推出的全新經營模式。店面面積僅有一般超市的八分之一，卻已迅速在各地展店，截至目前店數已達一千兩百家。集團更規畫在五年內，將店鋪數量擴增至現有規模的兩倍，展現強勁企圖心。迷你超市主打商品價格親民，與大型賣場相差無幾。大份量義大利麵不含稅只要二百九十九日圓，一袋香蕉價格不到兩百日圓，五百毫升烏龍茶更只要六十八日圓，明顯低於便利商店水準。

廣告 廣告

日本民眾表示，每次到這裡採買，總能比其他地方省下一兩百日圓，買同樣的商品明顯感覺更便宜。也有消費者認為，逛起來和便利商店相似，但價格上，小型超市顯然更具吸引力。能夠壓低售價，關鍵在於靈活運用集團資源。業者透過增設熟食工廠，採取一條龍式的大量集中生產，提升效率並降低成本，藉此穩定供應平價又多樣的餐點選擇。

不只如此，東京市場競爭更加白熱化。來自福岡的量販業者也在上個月正式進軍首都圈，大規模展店，同樣採取類迷你超市的營運模式。賣場內，擺滿新鮮魚片與海產的握壽司，不含稅價格不到六百日圓，份量十足的熟食選項更是琳瑯滿目，成功吸引消費者目光。這些便當產品，利用集團近期收購的大型賣場既有設備製作，現做後直接配送至門市。同時，營運管理導入先進科技，總部可遠端即時掌握商品銷售與庫存狀況，有效節省人力成本，結帳流程也更加便利。

NHK記者實地體驗發現，消費者不必拿出錢包，就能直接完成結帳。只要事前完成登錄，到店後即可透過臉部辨識進行付款，就連購買酒類，也不需出示證件或額外手續。迷你超市業者指出，透過降低展店初期與日常營運的人力與設備成本，才能提供消費者更美味且高品質的商品，未來也將持續朝這個方向精進。

以便利、平價、品質兼具為賣點，迷你超市在日本快速擴張，也讓傳統便利商店業者感受到前所未有的競爭壓力。

更多 TVBS 報導

一晚只要300！京都住宿價崩跌 網紅曝原因：不只是陸客不來

平價衣拚「全白整棟」！思夢樂進軍中山商圈 民眾：好買

中國籍17歲少年闖日本超商偷竊！持刀刺傷店員 涉殺人未遂被逮

陸客不玩了！重訂日飯店「1晚爽賺1千」台人嗨翻：訂高級更划算

