熟齡圈祕密"肌"地 肌少園藝療癒區

隨著年齡增長，身上肌肉跟著流失，形成「肌少症」，年長者預防肌少症，ㄧ般最常見的是做運動，中興大學園藝系在彰化溪州公園，打造一個特別的「肌少園藝療癒區」，透過種菜、種花來教導，怎麼預防肌少症，達到預防醫學概念。

重訓、跑步，鍛鍊肌力培養好體力，健身房裡有不少老人家積極運動，比較認真地天天都來，為的是預防肌少症。

其實除了運動，中興大學園藝系研究，透過種花種草、園藝活動也能預防肌少症，促進健康。

鏟土鬆土，不同的土質，上臂需要出的力道不同，核心肌群同步訓練到。

中興大學園藝系教授 吳振發：「你可以看到他的核心肌群，在這個腹肌肌群這一塊，跟腿部的這裡，他其實是整個都要做，所以，以這種動作來講，他是整體性的一個，協調性的一個動作，他是全身肌肉必須配合做，才有辦法進行。」

擔子一肩挑，也有學問在裡頭，負重行走藉由不同的重量、平衡訓練肌群。

中興大學園藝系教授 吳振發：「動作裡面對於預防跌倒，其實是非常重要的，就是他的這個腿部的這個肌肉，他能夠要有力，以及除了爬樓梯，跟從椅子上來，他都需要，這一段的肌肉有足夠的力量，去做支撐，他才能夠，維持平衡不會跌倒。」

高齡90歲的玉鳳阿媽，七八年前跌倒受傷，左手無力肌肉量流失，跟著種花種草，不但療癒心情，手的握力也變好。

社區民眾 陳玉鳳：「手骨頭跟手，抓握比較有力，幫助很大。」

肌少症是銀髮族常見的健康威脅，幾乎每五到六位長者就有一人罹患。中興大學在彰化的溪州公園，打造肌少園藝療癒區和醫院合作研究。

彰化基督教醫院護理師 周佳妮：「請他特別做一些手部的運動，他會覺得很無聊，一直拿握力器，他會覺得很無聊，所以於是我們會請他拿鏟子，就這樣子挖，這樣子挖，其實你做這些動作，都是有效益，而不是無聊的，而且它是累積性的健康。」

從園藝活動開始強化肌力，88歲的呂善阿媽怕老了動不了，原本天天就有運動習慣，來做園藝活兒、感受特別不同。

社區民眾 呂善：「剪花、挖土，覺得很有趣，手比較軟，比較不會硬硬的，這樣不錯，很好。」

中興大學園藝系教授 吳振發：「對於長者而言，他的生長肌肉速度，其實跟年輕人比起來比較慢，所以他需要時間，不斷地這樣的，一個訓練完之後，他才能夠逐步的累積出來，肌力也才會出來。」

種花種草鍛鍊肌力，帶動健康新風潮，預防肌少症遠離臥床風險。

