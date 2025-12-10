熟齡女團F40成員背景超狂！她被小三嗆「老公不愛妳」 離婚後花500萬整形連耳朵都整

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」日前宣布成軍，成員為王宥忻、關關、Cony、艾軒，女團從條件設定就超狂：「必須年過 40 歲，而且離過婚」，可以說是全台最有故事、最有歷練的一組全新女團。王宥忻笑說，之所以訂下這樣的門檻，是因為現在這四位成員，都是在婚姻裡才真正看清自己、重新認識自己的人生。

Cony、王宥忻、關關、艾軒組成女團「F40」。（圖／女神愛啪啪提供）

「F40」這個名字也大有學問，不只是年齡代號，更代表了 Flower（像花一樣再次綻放）、Freed（終於自由）、Fearless（無懼未來）。她們想用行動告訴所有人，不管幾歲，只要還願意走上舞台，勇敢發光，就能成為自己人生裡最閃亮的主角。成員們甚至自封是「少女時代之後的『少婦時代』」，未來還計畫持續招募更多高顏值、有故事的熟齡女子加入，一起把「離婚姊姊」變成一股新勢力。

廣告 廣告

「F40」的4位成員當中，Cony的人生堪稱最像連續劇，她曾因合夥人落跑，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，足足在監獄裡待了4年。別人以為這樣的人生會被打趴，但她反而在獄中開啟另一種修煉模式：寫書、考證照，甚至在裡面教大家講英文，把牢房變成教室。出獄後第三天，她就被離婚，徹底跟過去的人生分手

另一位成員艾軒，感情歷程走的是「理智結婚、灑脫離婚」路線，她坦言，當初踏入婚姻，其實是因為自己是虔誠基督徒，一直堅持不能有婚前性行為，於是乾脆選擇結婚，讓一切「合理」。沒想到婚後真正的考驗才開始。有一天，她親眼遇到小三「踩進門」，對方不只沒有愧疚，還當面嗆她：「妳賺錢很厲害又怎樣？妳老公又不愛妳。」她沒有撕破臉，也沒有演八點檔，而是淡淡地祝福對方，然後轉身去辦離婚。而離婚將滿10年的她活出自我，還花了500萬整形，連耳朵都整了，她自信的說：「我就是想變瘦，又想要身材有曲線。既然可以靠自己賺錢，為什麼不能投資在自己身上？」

艾軒花500萬整形。（圖／女神愛啪啪提供）

38歲的關關自爆，前夫長達7年深陷吸毒與犯罪風波，她一次又一次嘗試挽回、陪伴、給機會，卻始終看不到真正的改變。最讓她心寒的一次，是自己懷孕四個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿，那種又害怕又委屈的感受，讓她至今都印象深刻。最後真正壓垮她的，是前夫不只外遇，還把小三帶回家，這一幕被兒子撞見，因此果斷離婚，而現任老公是在心靈成長課上認識的，兩人婚姻邁向第三年，育有一女。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多FTNN新聞網報導

身價10億女神再創紀錄！王宥忻斜槓副業 「100天營業額1.2億」

小煜離婚導火線曝！被爆愛玩越界、為家庭爭吵 前妻為他簽保密協議

昔遭爆離婚！宥勝老婆搬家開啟新生活 「老天安排最圓滿的結束」

