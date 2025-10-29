熟齡族冬季十大常見健康問題 中醫師分享保健重點

這幾年氣溫變化越來越極端，天氣轉涼的速度就像踩了油門般「急凍式下滑」！對多數人來說，這或許只是「泡湯、吃火鍋」的好時節，但對家中的熟齡長輩而言，這波冷空氣其實可能是一場無聲的健康危機。

回顧2024年12月底，首波強烈大陸冷氣團來襲，全台急凍，新北石碇氣溫甚至跌破10 度。根據消防署統計，短短三天內就出現112起非創傷死亡案例，數字觸目驚心，也讓人不得不重新正視寒流對健康的衝擊，尤其是對年長者而言，「冷」不只是天氣變化，更可能是致命警訊。

廣告 廣告

在季節交替、氣溫驟降的時節《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「十大熟齡冬季健康問題」，帶你一起了解熟齡族在寒冬最常面臨的健康挑戰。

No.1 心肌梗塞、心臟病發

示意圖／Freepik

每年低溫特報時，總會看到新聞不斷呼籲年長者，或心血管疾病的人，要特別留意，因為氣溫一降，心臟不適的風險也跟著上升。

當冷空氣襲來，血管收縮、血壓升高，心臟得加倍工作維持血液循環，冬天因此成了心肌梗塞好發的季節。對熟齡族而言，年紀增長讓血管彈性變差，若加上血液黏稠度增加，心臟的負擔便會加重；只要氣溫驟降、保暖不足，就可能誘發心血管危機。

國民健康署建議，清晨與傍晚是氣溫最低的時段，可改在白天活動；穿衣採多層次搭配，頭頸與四肢要特別保暖，同時保持活動靈活度。此外，定期量血壓也很重要，至少一年落實一次「722」自我檢測，連續七天、早晚各量兩次取平均值，掌握變化。

衛福部也特別提醒，若出現左側胸口疼痛、喘不過氣、冒冷汗或頭重腳輕等症狀，可能是心肌梗塞警訊；特別是有三高或心血管病史的熟齡族，應立即撥打119，把握黃金時間搶救生命。

No.2 咳嗽、感冒

示意圖／Freepik

一變天，喉嚨先開始「癢」、接著咳個沒完。有人以為是冷到、有人懷疑又被小孩傳染，但從中醫觀點來看，除了病毒、細菌感染，其實也可能是「氣不動」的問題。

台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師提到，這可能與脾虛、生痰有關，腸胃虛弱、水份滯留在身體內無法好好運用，就容易堆積成痰；再加上若飲食偏重口味或經常熬夜，都可能讓呼吸道黏膜變得敏感，進而誘發咳嗽。

周佳儀醫師進一步說明，現代人更多是氣「堵住了」。想讓氣順起來，除了藥物調理，也能從日常保養著手，像是以廣陳皮水（新會陳皮水）為基底，身體濕氣重時可加薏仁；怕冷的人可加生薑；若常熬夜、黏膜偏乾，則能加入百合、少量蜂蜜或白木耳；若氣虛，則可搭配黃耆一同熬煮。

若氣溫夠低，周佳儀醫師也建議可在冬令時選擇「三九貼」來穩定體質。她指出，許多長輩平時得同時服用多種藥物，若再加上中藥調理，餵藥或服藥都相當麻煩；加上有些人長期吃中藥容易感到膩口，因此像三九貼這類外貼療法，對長者而言是更輕鬆的選擇。

No.3 三高、慢性病

天氣一冷，食慾跟著變好，但千萬別讓血壓、血糖也跟著一起上升。

冬天活動量下降，進補或過節飲食又常偏油膩、重鹹，對三高族群來說是最容易「出狀況」的季節。氣溫降低時，血管收縮、血壓常會升高，血糖與血脂也容易波動。平時如果沒有注意測量或規律服藥，這些失控的數值，就像不斷在血管壁上堆積垃圾，讓平常潛藏的毛病被「冷」引出來。

熟齡族若已有慢性病，更要穩定服藥、定期追蹤。吃飯時少鹽少油、多蔬果，即使只是在家走動，也要維持規律活動，幫助血液循環順暢，不讓身體被寒意打亂節奏，也有網友提醒「氣溫驟降時，泡湯需格外注意」。

No.4 四肢冰冷、關節疼痛

天一涼，許多人可能會說：「我的膝蓋比氣象局還準！」那種從骨子裡透出來的痠痛，讓原本輕鬆的家務或下樓梯都成了挑戰。

不過，台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師解釋，中醫所說的「風濕」與西醫的免疫性風濕並不同，而是由風、寒、濕三種外邪引起，當這些因素侵入關節、氣血運行受阻時，就容易出現痠痛、僵硬等不適。

周佳儀醫師建議，想改善手腳冰冷與關節痠痛，可從泡腳開始。利用薑、艾草等藥材泡腳，能幫助促進血液循環、驅寒散濕，也有網友分享「每天泡腳，加薑母粉」；也可在家搭配溫熱毛巾熱敷肚臍附近的氣海穴與關元穴，讓氣血順暢，自然能減少寒氣滯留帶來的不適；或是直接到診所透過儀器薰蒸。

No.5 中風

中風是冬季必須萬分警惕的「隱形殺手」，它往往來得又快又急，讓人措手不及。

台中大里風澤中醫診所院長周佳儀醫師分享，在中醫來講這與「寒主收引」有關。天氣一冷，血管容易收縮，若血液又偏濃稠，就可能導致阻塞、引發中風。她也提醒，血壓忽高忽低對血管壁是一大負擔，而熬夜、過勞、情緒起伏大、重鹹重油的飲食，都是讓血液循環變差、增加中風風險的推手。

周佳儀醫師也指出，中風初期其實是有跡可循的，常見徵兆包括臉部歪斜、口齒不清、單側手腳無力或麻木、突然頭暈、視力模糊等。一旦出現類似症狀，務必立即送醫，把握黃金搶救時間。若希望延續行動力、減輕中風後遺症，可透過中醫輔助治療協助改善狀況。針灸或雷射針灸能疏通經絡、刺激神經與肌肉，有助於提升肢體活動功能，並幫助改善肢體無力、語言障礙、吞嚥困難等常見後遺症；中藥調理則可補氣活血、促進氣血循環，在專業醫師評估下作為整體調理的一部分，協助患者逐步恢復日常生活的穩定度。

至於日常預防，她建議長者要注意頭頸保暖、維持規律作息、飲食清淡、多補水分並適度運動，有助血液循環；平時也可按摩合谷穴、太衝穴，幫助氣血流暢，降低冬天突發中風的風險。

No.6 胸悶、胸痛

胸痛的成因很多，可能只是腸胃脹氣、肌肉拉傷，甚至壓力太大，但若是心臟在發出「求救訊號」，就絕不能掉以輕心。特別是心絞痛、心肌梗塞與主動脈剝離這三類心血管問題，更要提高警覺。

衛福部指出，一般勞累型心絞痛多半在勞累、飯後、受寒或情緒激動時發作，胸口會出現壓迫或疼痛感，休息或使用舌下片後通常能在15分鐘內緩解。若疼痛劇烈、伴隨恐慌、呼吸困難、冒冷汗或無力，且超過15至30分鐘仍未改善，就可能是心肌梗塞，這時別再觀望，應盡快就醫，把握黃金時間。

這樣的症狀差別，看似細微，卻攸關救命。熟齡族若曾有胸悶、胸痛經驗，不妨在天氣轉冷時更加留意，別讓一時忽略成為不可挽回的遺憾，網友也提到「有症狀就要多注意了」、「現在很多長輩都不動的，冬天虛弱就猝死」。

No.7 頭痛、頭暈

示意圖／ChatGPT

許多人一到冬天，只要一吹到冷風，彷彿頭上被套了緊箍咒，整個頭昏腦脹。

有網友曾以「冷到頭開始痛的人多嗎」為題發文，引起不少共鳴，「我也是，連帶眼壓高QQ」、「我一冷到就頭痛，好煩」；相當多人分享自己的保暖秘訣，「我都用頭套包頭睡覺」、「可戴毛帽睡，睡前喝溫水」；也有人建議，「睡覺的時候用另一條毯子或圍巾蓋頭部會好很多」。

對熟齡族而言，這種「冷到頭痛」的情況更常見。隨著年紀增長，頸部退化、血液循環變慢，再加上久坐或睡眠品質不佳，都可能在氣溫變化時誘發頭痛。日常保養其實不難：外出戴帽子或圍巾，避免冷風吹頭、維持規律睡眠、適度補水並放鬆肩頸，都能減少發作頻率。

不過若突然出現前所未有的劇烈頭痛，合併視線模糊、肢體無力或麻木、持續嘔吐、意識改變等症狀，就該盡快就醫排除嚴重原因。

No.8 疲倦

冬天許多人早上鬧鐘響了還是起不來，白天又頻頻打呵欠，整個人懶洋洋的。天氣變冷時，血液循環會變慢、基礎代謝也跟著下降；再加上日照減少、室內空氣不流通，氧氣不足更讓人頭昏腦脹，身體自然就切換成「省電模式」，讓你整天只想窩在棉被裡，網友表示「冬天想睡正常，但是睡過頭反而更累」、「這天氣真的很適合睡覺」。

熟齡族若作息不規律、活動量減少或營養攝取不足，這種疲累感會更明顯。每天固定時間起床、白天曬曬太陽，能幫助身體穩定生理節奏；飲食上攝取足夠的鐵、B群、鈣質和鎂，有助於神經系統功能與能量正常代謝。

若長期感到無力、提不起勁，或伴隨體重異常、頭暈、心悸等症狀，就可能不只是天氣作祟，應檢查是否有其他健康問題。

No.9 情緒低落、憂鬱

示意圖／Freepik

入冬後天氣變冷、白天變短，不少人都感覺「提不起勁」。日照減少會影響血清素與褪黑激素分泌，讓人更容易疲乏、焦慮、易怒、情緒低落；這種被稱為「季節性憂鬱症」的狀況，在秋冬特別常見，主要可能和日照變少、作息紊亂與生理時鐘失衡有關。

有網友分享，最近因季節交替情緒不穩，到身心科回診，醫師開了提升多巴胺的藥物；爸爸聽完卻笑著說：「那就多吸貓，這才是天然的啦！」貼文吸引30萬次瀏覽，帶起一波聲量，留言區更蓋起貓咪大樓，網友回應「原來冬天真的會比較嚴重，看來我該回去找醫生了」、「爸爸很溫柔也願意給你更多空間」。

對熟齡族來說，這樣的狀況更常見。天冷活動量減少、社交變少，孤單與壓力容易被放大。想穩定情緒，不妨適量攝取富含色胺酸的食物，如香蕉、雞蛋、堅果、豆類，或補充B群與Omega-3脂肪酸；配合規律作息、日曬、運動，讓身心都能重新充電。

No.10 跌倒、骨折

示意圖／Freepik

對熟齡族來說，冬天不只是冷，還「滑」。氣溫驟降讓關節僵硬、反應變慢，加上地面潮濕，都可能增加意外跌倒、骨折的風險，衛福部更指出，其中髖部骨折更是棘手，通常復原期長、併發症多，對生活影響極大，且一旦發生大腿骨頭部的骨折，大約有10%至25%的病患會在一年內死亡。

有網友分享，83歲父親因跌倒導致髖部骨折，原本安排手術，卻因出現肺炎與胃出血延後治療。後來醫師評估後指出，手術雖有機會恢復部分行動力，但風險高；若不開刀，長期臥床又恐引發併發症，最終家人尊重父親意願，決定不再手術，貼文引起許多網友感嘆，「坦白說一直臥床也會慢慢爛掉，最後連人都不像」、「開完骨頭也有相當機率缺血性壞死吧」。

國健署提醒，防跌可從日常細節做起：保持地板乾燥、收好電線與雜物、浴室加裝防滑墊與扶手，並確保室內燈光充足、床邊好拿拐杖或助行器，都是降低風險的關鍵。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月7日至2025年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

天冷胸悶、胸痛劇增！3種症狀釐清心絞痛、心肌梗塞、主動脈剝離

感冒能吃橘子？中醫師「鹽烤橘子」揭背後關鍵 這類人需謹慎

口臭、頭暈...水喝太少的6大危險信號 醫師、品水師教你喝水秘訣

頻尿、燥熱、情緒不穩...男女十大更年期身體症狀與解方一次看

流感、腸胃炎、胃潰瘍...春節十大急診症狀 急救技巧與判斷撇步一文了解