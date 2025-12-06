熟齡毛寶貝翻轉命運！新北加碼福利助成功幸福出所

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府動保處為提升收容動物的認養率，積極推動多元管道，包括不定期舉辦對外認養會、與企業合作設置「毛寶貝愛心認養小棧」、加強網路宣傳等；同時持續調整認養福利措施，特針對熟齡與疾病毛寶貝推出多項加碼補助，希望能讓更多高齡動物有機會回到家庭。

圖／八里「小米」回歸家庭生活。（新北市政府動保處提供）

動保處處長楊淑方表示，動物之家收容多為熟齡混種的毛寶貝，外界較少關注，但牠們通常個性穩定、親人，是非常適合作伴的好夥伴，因此持續調整認養福利措施，以降低飼主負擔並提高認養誘因；民眾如想了解更多認養資訊，可至動保處官網認養專區查詢。

八里動物之家的「小米」是一隻混種米克斯，3年前在新莊街頭被通報入所，外型帶點米格魯特徵，耳朵大、身形小巧又略帶圓潤，個性溫和親人，時常靜靜陪伴在動保員身旁，被形容是優質的「傾聽者」；「小米」的新主人楊小姐說，早已透過八里動物之家臉書關注「小米」，現場互動後當場決定領養。

另一隻成功被認養的是成貓「聖聖」，1年多前在八里被救援時身體狀況危急，包含脫水、失溫，並檢測出腎功能不全與貧血，經獸醫團隊數月悉心照護後逐漸恢復健康，並在近期被具有照護經驗的李小姐帶回家；李小姐認為，「聖聖」親人又黏人，與她特別投緣，也感謝動物之家在認養前充分說明後續照護要點。

動保處補充，為提升偏遠地區動物之家的認養量能，市府持續透過跨界合作與新媒體曝光增加毛寶貝的曝光度，同時提供免費訓練課程、終身免費醫療諮詢與疫苗注射、飼料與心絲蟲預防藥多項認養福利，並加碼提供「新北幣」2000元；邀民眾走訪公立動物之家，與收容動物互動，給牠們一個重新開始的機會。

