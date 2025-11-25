熟齡網紅全台海選！陪伴熟齡世代續航樂夢新人生

生活中心／綜合報導

第 5 屆「熟齡網紅全台海選」總決賽23日熱鬧登場，事前吸引超過 250 位熟齡夥伴踴躍報名。參賽者需在短短 5 分鐘內，以人生故事、才藝展現與生活態度打動評審；有人以生命轉折分享勇氣，有人用歌聲傳遞熱情，每位參賽者都證明：熟齡世代依然具備蓬勃生命力與強大社會影響力。

2025 年台灣正式邁入超高齡社會，今年從三峽奪命車禍到捷運推擠事件等社會焦點，都提醒大眾：熟齡議題不只重要，更需要被理解與深度關注。澳洲西澳大學一項跨年齡的大型研究顯示，人生整體心理功能曲線在 55 至 60 歲時達到高峰，證明熟齡階段不能以過往想像視之。

樂夢人生由一群平均年齡不到30歲的青年所組成，圖為賽後團隊與參賽者的合影。（圖／樂夢人生提供）熟齡網紅全台海選是由台灣第1間熟齡網紅培育與經紀公司─樂夢人生主辦。樂夢人生自2021年成立以來，即致力於翻轉社會對熟齡的刻板印象，鼓勵具正能量且積極生活的熟齡族群透過網路發聲，讓影響力跨越年齡，讓熟齡價值重新被看見。



樂夢人生連續5年舉辦熟齡網紅全台海選，從 55 至 75 歲的素人中選拔、培育出多位深受社群喜愛的熟齡創作者，包括「金剛老爹」、「Pipia 阿嬤」、「熟齡網紅小 Q 學姊」等；今年更獲得文化部補助，以及 Braun 百靈、Medisana 的贊助支持，活動規模自台北擴大至台北、花蓮兩地，鼓勵更多熟齡族群能跨出勇敢一步，站上屬於自己的舞台。

由樂夢人生歷屆熟齡網紅學長姐們擔任健康大使，宣導自主健康管理的重要性。（圖／樂夢人生提供）此次活動另一個亮點是首次聯手Braun百靈 與 Medisana 兩大品牌，在活動現場設置 「健康保衛站」，提供額溫和血壓量測，希望藉此倡議：「健康管理不是起跑點，而是陪你走得更遠的能量來源。」提醒熟齡朋友唯有持續、規律地關注身體健康，才能穩健地追求屬於自己的「樂夢新人生」。

