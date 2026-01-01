熬夜不怕暗沉！ 陳庭妮擔任「品牌大使」公開日常保養祕訣

民視新聞／綜合報導

跨年前夕，全球知名高檔美妝品牌，推出一系列保養產品，邀請藝人陳庭妮，擔任品牌大使，分享保養祕訣。

身為經常拍攝、行程密集的人，陳庭妮坦言，自己最有感的就是熬夜帶來的膚色暗沉和狀態不穩。

她表示，睡眠固然重要，但在現代生活節奏下，很難天天早睡，因此更需要建立穩定的日常保養習慣。

她分享，晚上休息時會著重修護，白天起床完成清潔後，則透過臉部按摩、吃早餐，有時間也會搭配運動，讓肌膚容光煥發。

