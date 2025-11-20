熬夜傷全身！「睡眠不足十大危機」曝光：肥胖、情緒失控、睡眠呼吸中止症
睡不好會讓體內內分泌失調，造成免疫力下降，痘痘狂冒，也會導致自律神經失調，易有三高疾病、傷肝、記憶力差、憂鬱、肥胖、泌尿系統疾病、性功能問題、睡眠呼吸中止症等病症。
危機1：代謝不平衡，長痘膚況差
睡不好會影響主導身體代謝平衡的內分泌系統運作，包括皮質素、生長激素、褪黑激素等分泌多寡，都會影響睡眠品質的好壞。一般而言，白天內分泌正常，到了夜晚，皮質素分泌量會下降，褪黑激素與生長激素的分泌量增加，一旦內分泌的代謝不平衡，就會睡不好，血糖代謝差、易肥胖，大人的臉上容易長痘痘、皮膚暗沉、眼瞼浮腫、黑眼圈。
危機2：三高疾病多、心律不整
睡不好容易有高血壓、高血糖等問題，可體松的分泌與血糖、血壓有關，如果晚上該休息時卻沒有休息，人體可體松持續分泌，就無法抑制胰島素分泌，血糖也跟著居高不下；可體松持續分泌，也會造成血壓飆高點，嚴重時，甚至導致心律不整、中風等。
危機3：免疫力低下，易感冒生病
睡不好也會影響免疫力，如果到了該睡覺時間，卻不好好睡覺，造成可體松分泌一直無法下降，則會抑制人體的免疫力。像是有些人容易感冒或感冒了卻拖很久沒好；因人體器官無法休息獲得修復，容易引發慢性病，都可能與睡不好有關。
危機4：自律神經失調，疲憊傷肝
失眠會引起自律神經失調問題，自律神經包括交感與副交感神經，白天時人體的交感神經活躍，晚上則是副交感神經較為活躍，而睡眠則是為了讓副交感神經運作，同時也讓交感神經更為穩定，因此，當睡不好時，很多人會發現自己在白天工作時，容易疲憊、精神不好，且脾氣也變得較差。
尤其許多熬夜工作的人常擔心自己會「爆肝」，因為肝臟是由副交感神經掌管，如果睡不好，交感神經持續活躍，無法將人體過多的葡萄糖轉回肝醣，則無法獲得較好的休息，長期下來，也會影響肝臟功能。
危機5：頻尿、膀胱無力
有睡眠障礙時，晚上交感神經會持續活躍，膀胱系統會無法放鬆，就會一直想上廁所，很多晚睡的人會感覺特別頻尿，或是一個晚上跑3、4次廁所，長期下來，會出現膀胱無力等問題，甚至睡覺時一直跑廁所，影響睡眠品質。
危機6：記憶力變差
睡眠好壞與記憶力有關，倘若晚上不睡覺，讓交感神經持續活躍，血壓高、體溫也高，同時會抑制生長激素，導致人體無法進行修復。
睡眠有助將短期記憶轉為長記憶，如同電腦一樣，平常接受到的很多記憶會儲存在RAM裡面，之後再轉存至CPU中，而腦部海馬迴處有長記憶儲存。
當忙碌了一整天之後，如果不好好睡覺，白天的短期記憶的事物就無法轉為長記憶儲存，而短記憶的空間太滿，則無法繼續吸收，像睡不好的人，隔天工作時常會覺得學習不佳；當工作疲憊、無法好好休息時，就會感覺記憶力越來越差。
危機7：肥胖
一般而言，人的副交感神經到了晚上休息時開始活躍，胃腸也會開始休息，但若是晚睡的話，嚴烽彰說，胃腸會繼續吸收，久而久之，人就會發胖，因此，很多人可能會因為熬夜不睡覺，變得越來越胖。
睡覺時，人體的瘦體素作用加乘，若睡不好，瘦體素效果下降，因此，熬夜的人會很想吃東西，也就會跟著發胖。
危機8：影響性生活
如果睡不好，人體的副交感神經在夜晚無法運作，嚴烽彰說，如此會造成皮質素無法下降，影響性功能問題，因此，睡眠也會影響性生活，千萬不能忽視。
危機9：焦慮、憂鬱情緒
很多人睡不好時，會出現焦慮、憂鬱等情緒，而憂鬱及焦慮也會影響睡眠，兩者之間互為影響。人腦的額葉與一個人的個性有關，腦部的杏仁核則與情緒有關，當睡飽時，額葉能有效控制杏仁核的活動，也就有助於情緒的控制，反之情緒控制會變得較差。
危機10：睡眠呼吸中止症
「睡眠呼吸中止症」的人最容易失眠！睡眠呼吸中止症是嚴重的睡眠障礙之一，會造成白天嗜睡情形。有此病症的人在睡覺時，上呼吸道會塌陷，堵住呼吸道，使得呼吸變淺且費力，嚴重者甚至會因氣道完全堵塞，而吸不到空氣或窒息。
患者睡眠時呼吸會重覆性的中斷，一個晚上睡覺會醒過來幾十次，甚至幾百次，睡不安穩，睡眠品質明顯下降，導致白天容易嗜睡。
(本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·睡不著「數羊」能幫助入睡？意想不到答案曝 醫激推睡前5招有效治失眠
·失眠睡不著，專家大讚「10種助眠食物」有效！ 冬天盛產1酸甜水果上榜
其他人也在看
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 1 天前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 47 分鐘前
天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生
近來氣溫驟降，許多人會喝熱薑茶等熱飲取暖，但醫師黃軒表示，喝溫開水最能有效保暖，因為溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環、舒適地溫暖內臟。相較之下，熱薑茶、熱可可等雖能提升體溫，但過高溫度可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費額外能量還冷卻過熱的飲品。他並提醒，過熱的水會傷害口腔、咽喉、食道，甚至導致食道癌。「飲用水的最佳溫度為50°~60°C。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小雪將至！ 「4生肖」健康亮紅燈 開運養生禁忌一次看
24節氣之一「小雪」，將於2025年11月22日（六）早上9時36分正式到來。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，小雪意味著天氣轉冷、雨水逐漸轉為雪，但因地氣尚未完全冰寒，降雪量仍不大。《群芳譜》亦記載：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」楊登嵙提醒，進入小雪後的半個月內，「4生肖」健康運勢將轉弱，特別要留意身體保養。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 2 小時前
嘴巴長皰疹不只是免疫差！醫揭「大腦未來風險」 曝5建議：讓身體語言變保護行動
嘴角的小水泡，與大腦退化暗藏祕密連結？基因醫師張家銘近日表示，在門診裡，他常聽到這樣的話，「張醫師，我嘴巴最近又長皰疹了，是不是太累了？」大家對唇皰疹的印象大多還停留在壓力太大、熬夜太多、免疫差等表層原因，但其實小小的皰疹，背後可能是在提醒「大腦未來的風險」。鏡報 ・ 20 小時前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 2 小時前
一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了
《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該...CTWANT ・ 11 小時前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 2 小時前
嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智
許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小皰疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇皰疹的主因，此病毒會潛伏在人的神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。中天新聞網 ・ 22 小時前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
不吃甜就安全？營養師點名「常吃這幾樣」血糖飆更快 餐後立刻吃水果也不OK
很多人以為只要不吃甜食，血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，營養師高敏敏指出，先了解「GI值、GL值」這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明！ GI值vs GL值 ．GI值（升糖指數）：是指食物吃下去後，讓血糖上升的「速度」。像一碗白飯GI值高，吃完血糖會快速升高．GL值（升糖負荷）：則是指一整份餐對血糖的「影響程度」。如果同樣是一碗飯，加上蔬菜與蛋白質，GL值就會下降，因為整體升糖速度被平衡了 日常這樣吃 有效控醣 ．主食選全穀類燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物，富含膳食纖維，能減緩醣類吸收速度，幫助血糖平穩不會突然飆升．蛋白質優先選擇豆製品豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源，含有植化素與膳食纖維，能幫助控制血糖，還能增加胰島素敏感度，讓身體更有效率地利用能量．蔬菜澱粉1:1餐盤中蔬菜量應與主食量相當，可增加飽足，並延緩血糖上升；特別是香菇也是蔬菜．水果餐間吃兩餐之間吃水果，可減少血糖起伏，若餐後立刻吃，容易造成血糖高低不穩．增加整餐豐富度每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類，就能有效降低整體GL值，控糖更輕鬆 這些食物要少吃 幫助穩住血糖 若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子常春月刊 ・ 1 天前
不會老？陸53歲男子「童顏童聲」 罹患罕見疾病半世紀才確診
大陸重慶市永川區一名53歲男子李明（化名）因出生時遭遇臀位難產並伴有嚴重窒息，導致罹患罕見的垂體柄阻斷綜合症，但直至近期他才得知自己患有這種疾病。中天新聞網 ・ 19 小時前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前