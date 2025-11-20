熬夜傷全身！「睡眠不足十大危機」曝光：肥胖、情緒失控、睡眠呼吸中止症

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

睡不好會讓體內內分泌失調，造成免疫力下降，痘痘狂冒，也會導致自律神經失調，易有三高疾病、傷肝、記憶力差、憂鬱、肥胖、泌尿系統疾病、性功能問題、睡眠呼吸中止症等病症。

危機1：代謝不平衡，長痘膚況差

睡不好會影響主導身體代謝平衡的內分泌系統運作，包括皮質素、生長激素、褪黑激素等分泌多寡，都會影響睡眠品質的好壞。一般而言，白天內分泌正常，到了夜晚，皮質素分泌量會下降，褪黑激素與生長激素的分泌量增加，一旦內分泌的代謝不平衡，就會睡不好，血糖代謝差、易肥胖，大人的臉上容易長痘痘、皮膚暗沉、眼瞼浮腫、黑眼圈。

危機2：三高疾病多、心律不整

睡不好容易有高血壓、高血糖等問題，可體松的分泌與血糖、血壓有關，如果晚上該休息時卻沒有休息，人體可體松持續分泌，就無法抑制胰島素分泌，血糖也跟著居高不下；可體松持續分泌，也會造成血壓飆高點，嚴重時，甚至導致心律不整、中風等。

危機3：免疫力低下，易感冒生病

睡不好也會影響免疫力，如果到了該睡覺時間，卻不好好睡覺，造成可體松分泌一直無法下降，則會抑制人體的免疫力。像是有些人容易感冒或感冒了卻拖很久沒好；因人體器官無法休息獲得修復，容易引發慢性病，都可能與睡不好有關。

危機4：自律神經失調，疲憊傷肝

失眠會引起自律神經失調問題，自律神經包括交感與副交感神經，白天時人體的交感神經活躍，晚上則是副交感神經較為活躍，而睡眠則是為了讓副交感神經運作，同時也讓交感神經更為穩定，因此，當睡不好時，很多人會發現自己在白天工作時，容易疲憊、精神不好，且脾氣也變得較差。

尤其許多熬夜工作的人常擔心自己會「爆肝」，因為肝臟是由副交感神經掌管，如果睡不好，交感神經持續活躍，無法將人體過多的葡萄糖轉回肝醣，則無法獲得較好的休息，長期下來，也會影響肝臟功能。

危機5：頻尿、膀胱無力

有睡眠障礙時，晚上交感神經會持續活躍，膀胱系統會無法放鬆，就會一直想上廁所，很多晚睡的人會感覺特別頻尿，或是一個晚上跑3、4次廁所，長期下來，會出現膀胱無力等問題，甚至睡覺時一直跑廁所，影響睡眠品質。

危機6：記憶力變差

睡眠好壞與記憶力有關，倘若晚上不睡覺，讓交感神經持續活躍，血壓高、體溫也高，同時會抑制生長激素，導致人體無法進行修復。

睡眠有助將短期記憶轉為長記憶，如同電腦一樣，平常接受到的很多記憶會儲存在RAM裡面，之後再轉存至CPU中，而腦部海馬迴處有長記憶儲存。

當忙碌了一整天之後，如果不好好睡覺，白天的短期記憶的事物就無法轉為長記憶儲存，而短記憶的空間太滿，則無法繼續吸收，像睡不好的人，隔天工作時常會覺得學習不佳；當工作疲憊、無法好好休息時，就會感覺記憶力越來越差。

危機7：肥胖

一般而言，人的副交感神經到了晚上休息時開始活躍，胃腸也會開始休息，但若是晚睡的話，嚴烽彰說，胃腸會繼續吸收，久而久之，人就會發胖，因此，很多人可能會因為熬夜不睡覺，變得越來越胖。

睡覺時，人體的瘦體素作用加乘，若睡不好，瘦體素效果下降，因此，熬夜的人會很想吃東西，也就會跟著發胖。

危機8：影響性生活

如果睡不好，人體的副交感神經在夜晚無法運作，嚴烽彰說，如此會造成皮質素無法下降，影響性功能問題，因此，睡眠也會影響性生活，千萬不能忽視。

危機9：焦慮、憂鬱情緒

很多人睡不好時，會出現焦慮、憂鬱等情緒，而憂鬱及焦慮也會影響睡眠，兩者之間互為影響。人腦的額葉與一個人的個性有關，腦部的杏仁核則與情緒有關，當睡飽時，額葉能有效控制杏仁核的活動，也就有助於情緒的控制，反之情緒控制會變得較差。

危機10：睡眠呼吸中止症

「睡眠呼吸中止症」的人最容易失眠！睡眠呼吸中止症是嚴重的睡眠障礙之一，會造成白天嗜睡情形。有此病症的人在睡覺時，上呼吸道會塌陷，堵住呼吸道，使得呼吸變淺且費力，嚴重者甚至會因氣道完全堵塞，而吸不到空氣或窒息。

患者睡眠時呼吸會重覆性的中斷，一個晚上睡覺會醒過來幾十次，甚至幾百次，睡不安穩，睡眠品質明顯下降，導致白天容易嗜睡。

(本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

