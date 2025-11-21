熬夜壓力大！4大生活習慣恐引糖尿病

生活中心／杜子心報導



糖尿病是國人十大死因之一，而且有逐漸年輕化的現象。桃園文新診所院長戴曉芙指出，胰島素在身體裡負責調控血糖，但當胰島素開始過度分泌或敏感度下降時，即使血糖正常，也可能造成脂肪囤積、發炎，長期下來增加糖尿病風險。戴醫師強調，預防糖尿病的關鍵不只是控制血糖，而是要先讓胰島素恢復靈敏，才能從根本守住健康。





戴曉芙在他的臉書粉專指出，影響胰島素阻抗的因素很多，除了遺傳與體脂肪，生活習慣也占很大比例。她整理出近年研究中最容易調整的5大日常生活方向：第1是睡眠不足，連續幾天睡4～5小時就可能降低胰島素敏感度，建議固定作息、睡前減少光線與咖啡因、建立放鬆儀式。第2是Omega-3不足，每週至少吃兩次深海魚，如鮭魚、鯖魚或秋刀魚，必要時可在醫師指導下補充魚油。第3是鎂攝取不足，鎂能幫助能量代謝與神經放鬆，多吃綠色蔬菜、堅果與豆類是安全方式。第4是慢性壓力，長期高壓會讓肝臟釋出更多葡萄糖，建議每天留幾分鐘深呼吸、伸展或散步，規律運動更是抗壓良方。

最後是腸道菌失衡，健康腸道能產生短鏈脂肪酸（SCFA）穩定血糖，日常應多攝取高纖蔬果與發酵食物，少吃加工糖與人工甜味劑。戴醫師提醒，胰島素阻抗不是一夕形成，而是生活型態長期累積的結果。若有糖尿病家族史、體重持續上升，或經常感到疲倦，建議及早檢查胰島素相關指標，從睡眠、營養、壓力管理到腸道健康5個方向著手，提早介入比單純控制血糖更有效。









