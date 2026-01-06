熬夜後吃什麼補身體？營養師公開「熬夜後必吃食物清單」，改善疲勞、加速身體修復
跨年倒數、派對狂歡、追劇通宵……熬夜已成常態，但晚睡會對身體造成影響。從青少年的成長、成年人的代謝與情緒，到老年人的心腦血管健康，各年齡層都有不同風險。本文整理醫師與營養師建議，教你熬夜後如何補救及補充關鍵營養素，減少對健康的損害。
熬夜定義是什麼？幾點睡算熬夜？
熬夜在醫學上其實沒有明確定義「幾點睡才算熬夜」。生生優活健康管理診所陳潔雯醫師說明，熬夜的關鍵並不在於時間點，而是是否違反了晝夜節律，導致睡眠節律混亂或睡眠品質下降。不規律的作息會影響身體修復機制運作，才是對健康造成威脅的主因。
熬夜危害有哪些？老中青3大族群健康風險
翰醫堂中醫師蔡宜政指出，熬夜對身體的危害，會隨年齡不同而作用在不同的身體系統。從成長中的青少年、工作壓力大的成年人，到身體機能逐漸退化的老年族群，熬夜帶來的健康風險各有不同。
青少年族群：熬夜恐影響身高、腦力與情緒穩定
蔡宜政醫師表示，青少年正處於成長發育關鍵期，長期熬夜不只是作息問題，更可能影響未來發展。
影響身高發育：生長激素主要在夜間熟睡時分泌，熬夜會干擾其分泌，影響身高成長，錯過轉骨關鍵期。
專注力與學習力下降：睡眠不足會讓記憶力與專注力變差，學習效率明顯下降。
情緒起伏變大：熬夜容易導致情緒不穩，出現焦慮、暴躁等狀況，增加親子衝突。
膚況不穩：內分泌失調，青春痘與皮膚問題加重，影響自信心。
成年族群：熬夜打亂代謝，肥胖與內分泌問題上身
對於肩負工作與家庭責任的成年人，蔡宜政醫師指出，長期熬夜常在不知不覺中累積健康風險。
代謝失衡、體重上升：熬夜會影響代謝與免疫功能，不僅容易疲勞、感冒，也可能讓體重逐漸增加，提高脂肪肝風險。
情緒低落與焦慮：長期睡眠不足，容易出現情緒波動、焦慮或提不起勁的狀況。
內分泌與性功能受影響：熬夜干擾荷爾蒙調節，可能影響性功能與伴侶關係。
蔡宜政中醫師提醒：成年人的熬夜，往往是在透支未來的健康本錢。
老年族群：熬夜增加心腦血管與失智風險
蔡宜政強調，年紀增長後，更不適合長期晚睡，因為熬夜對心臟與大腦的影響更為明顯。
失智與中風風險提高：熬夜會干擾大腦修復機制，影響血壓與心律，增加失智與中風風險。
睡眠品質變差：晚睡容易造成淺眠、斷續睡眠，身體難以真正休息。
夜尿頻繁：腎氣不足或功能退化，夜間頻尿問題更明顯，進一步影響睡眠。
對老年人而言，穩定而充足的睡眠，是維持心腦血管健康的重要關鍵。
參考來源：翰醫堂中醫診所｜不同年齡熬夜傷哪裡？
熬夜怎麼補救？醫師公開黃金自救對策
熬夜後想要補救、把狀態拉回來，並不是一路補睡到天荒地老。黃軒醫師指出，掌握正確的「自救方式」，才能幫助身體恢復精神與代謝節奏。
對策一：先補眠，但不必睡太久
熬夜後可以適度補眠，不必一次睡很久。即使只是 20 分鐘的午睡，都能讓你恢復一點點神智與體力。
對策二：進行中等強度活動，幫助身體回到節奏
黃軒醫師建議，熬夜後可安排中等強度的活動，有助於促進循環與調整精神狀態。適合的運動包括快走、瑜伽、有氧操、跳繩或踩健身車。時間以 20 分鐘左右為宜，不需過量；強度以「會流汗，但仍能說話」為原則，不必勉強自己拼強度。
對策三：避免整天躺著不動
熬夜後不少人選擇整天躺著休息，但黃軒醫師提醒，完全不動並不等於真正的休息，反而可能讓發炎毒素堆積、情緒更低落。即使只是起身伸展、在家走動幾步，或簡單踩踏板，都能幫助身體恢復狀態。
延伸閱讀：只熬夜一晚，免疫細胞就失控！最新研究揭「熬夜4大傷害」，隔天這樣做幫身體補回來
熬夜吃什麼補身體？4營養改善疲勞、強化免疫力
李婉萍營養師指出，熬夜後常出現頭痛、疲勞、肌肉痠痛、免疫力下降，甚至容易長針眼等不適症狀。即使無法立刻補眠，也可透過飲食補充關鍵營養素，幫助身體暫時恢復體力與調節狀態。
維生素B群：改善疲勞、頭痛與嘴破
熬夜以及攝取精緻糖分都會加速體內維生素 B 群的消耗，並使免疫力下降、身體更容易發炎。想改善疲倦或嘴破，可補充維生素 B2 和 B3；若出現頭痛，則可補充維生素 B2 與 B12；而熬夜過久躺下卻仍難以入睡時，維生素 B6 有助安神。
建議來源：豬肝湯、皮蛋瘦肉粥、麥芽牛奶、冷凍毛豆
Omega-3：減少發炎、降低長針眼風險
Omega-3 為人體必需脂肪酸，除了有助於心血管與腦部健康，也能幫助調節發炎反應，對熬夜後容易出現的針眼問題有所助益。
建議來源：鮭魚、鮪魚、鱘龍魚、奇亞籽或魚油補充品。
芝麻素：緩解緊繃、增強體力
芝麻素有助於肝臟代謝與神經系統保護，熬夜後適量攝取，可幫助緩解身體緊繃、提振精神。
建議來源：芝麻、芝麻粉、芝麻油，以及胡椒等辛香料。
維生素C、D：強化免疫力、降低感冒風險
熬夜會讓身體疲於抵抗病毒入侵，一般熟知維生素C對免疫系統好，但每當營養師自己快感冒時一定必備的其實是維生素D，兩者在熬夜後都要加減補充，替健康補強基礎
建議來源：芭樂、奇異果、柳橙、紅蘿蔔、香菇雞湯等。
李婉萍營養師也提醒，營養素只能作為熬夜後的輔助調整，充足且規律的睡眠仍是恢復健康的根本關鍵。每個人體質不同，可依自身狀況選擇適合的營養補充方式。
延伸閱讀：熬夜喝「三合一」，一年竟胖10公斤！三合一成分有哪些？改喝二合一可以嗎？營養師一文解析
熬夜常見問題FAQ
Q：熬夜頭痛怎麼辦？
A： 熬夜後出現頭痛，多與睡眠不足、營養素消耗有關，可適度補充維生素B群，有助於能量代謝與神經穩定；同時搭配均衡飲食與水分補充，協助緩解不適。
Q：熬夜到早上還要睡嗎？
建議還是要補眠，但不要睡太久，最好是睡1-2 小時讓精神恢復，避免嚴重影響當晚睡眠，
Q：熬夜會變胖嗎？
A：會。 雖然偶爾熬夜不一定立刻發胖，但長期睡眠不足會影響飽足感與能量消耗，使基礎代謝率下降，身體更容易儲存脂肪，進而增加肥胖風險。
Q：經常熬夜會怎樣？
A：經常熬夜除了會讓免疫力下降，也會增加心臟病、中風、糖尿病的風險，並且影響情緒、提高憂鬱症機率。世界衛生組織（WHO）也早就提醒，睡眠不足是現代慢性病的重大元凶之一。
Q：熬夜怎麼補回來？
A：建議逐步補回，每晚多睡1～2小時，比一次補回更有效。
參考資料：陳潔雯醫師、翰醫堂中醫診所、李婉萍營養師、黃軒醫師、拉菲爾診所
